Trzavice u vladajućoj koaliciji? Plenković odgovorio Penavi

Upitan za komentar činjenice da je potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava u subotu na komemoraciji povodom 81. obljetnice Bleiburške tragedije na Mirogoju izrazio nezadovoljstvo tretmanom koji je doživio od HDZ-a tijekom ranijeg obilježavanja na Bleiburškom polju, Plenković je odgovorio kako nije znao da Penava želi biti izaslanik.

"Niti on, niti bilo tko od njegovih predstavnika, prošli utorak (na sastanku stranaka vladajuće koalicije) nije nas obavijestio o tome da bi on (Penava) htio ići u Bleiburg u petak i da bi tamo želio biti izaslanik", rekao je.

Naveo je kako bi, da je znao da Penava želi biti izaslanik, to bez problema bilo riješeno. "Tu nema nikakve namjere, niti političke igrice s naše strane. Mi se s time ne bavimo, jer to nije naš način rada", kazao je.