Trzavice u vladajućoj koaliciji? Plenković odgovorio Penavi

Premijer Andrej Plenković poručio je da nije znao kako Ivan Penava želi biti izaslanik na komemoraciji u Bleiburgu te ustvrdio da bi to ‘bez problema bilo riješeno’ da je zahtjev bio ranije komuniciran
Upitan za komentar činjenice da je potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava u subotu na komemoraciji povodom 81. obljetnice Bleiburške tragedije na Mirogoju izrazio nezadovoljstvo tretmanom koji je doživio od HDZ-a tijekom ranijeg obilježavanja na Bleiburškom polju, Plenković je odgovorio kako nije znao da Penava želi biti izaslanik.
"Niti on, niti bilo tko od njegovih predstavnika, prošli utorak (na sastanku stranaka vladajuće koalicije) nije nas obavijestio o tome da bi on (Penava) htio ići u Bleiburg u petak i da bi tamo želio biti izaslanik", rekao je.
Naveo je kako bi, da je znao da Penava želi biti izaslanik, to bez problema bilo riješeno. "Tu nema nikakve namjere, niti političke igrice s naše strane. Mi se s time ne bavimo, jer to nije naš način rada", kazao je.
Istaknuo je kako Vlada cijeni napore Penave kao predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, jer je sudbina hrvatskih žrtava nakon Drugog svjetskog rata ostala nerazjašnjena za njihove obitelji i hrvatski narod.
Sutra će na sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav biti odluka o raspisivanju javnog poziva o novim ustavnim sucima, a upitan o tome Plenković je ponovio da SDP i Možemo! žele blokirati izbor ustavnih sudaca, što su demonstrirali i prošli petak, kada nisu izabrana trojica kandidata za te funkcije.
Smatra da te dvije stranke očito ne žele funkcionirajući Ustavni sud. "Oni bi vjerojatno neki Ustavni sud, u slučaju da Milanović ponovno upadne protuustavno u parlamentarne izbore, koji ne može reći ništa. To je bit svega", poručio je.