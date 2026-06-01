Trumpov zet pod istragom zbog projekta luksuznog odmarališta na Jadranu

Projekt luksuznog odmarališta koji bi se trebao graditi u Albaniji našao se pod povećalom i istragom tužitelja za borbu protiv korupcije. A istraga bi mogla ići sve do Bijele kuće u Washingtonu

Kako je potvrdio SPAK, albanski ured za posebno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije, otvorena je istraga o kontroverznim promjenama u zaštićenom statusu područja i vlasništva nad zemljištem 2024. godine, a koje obuhvaća nekoliko stotina hektara zaštićenog krajolika Vjosa-Narta i nenaseljeni jadranski otok Sazan. Kontroverzne promjene omogućile su razvoj turizma u tom zaštićenom području, u kojem borave plamenci, tuljani i gdje se gnijezde morske kornjače.

Na tom području, luksuzno odmaralište, planira izgraditi američka tvrtka Affinity Partners, koju vodi zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Istraga BIRN-a, objavljena prošlog tjedna, otkrila je da iza projekta odmarališta, koji je javno predstavljen kao Kushnerova zamisao, stoji cijela mreža sumnjivih pojedinaca i tvrtki. Među njima su: poslovni čovjek optužen za veze s talijanskom mafijom, bivši sudac koji je dao ostavku zbog procesa provjere, kći odvjetnika optuženog za krivotvorenje, tvrtka ubijenog poslovnog čovjeka i pojedinci povezani s jednim od najvećih albanskih oligarha, Shefqetom Kastratijem. Upravo je Kushner, sa suprugom Ivankom, početkom godine posjetio sporno područje, a albanski premijer Edi Rama nedavno je u razgovoru za Politico potvrdio da su u tijeku razgovori između albanske vlade i Kushnera. Ako se projekt realizira, na tom zaštićenom području izgradit će se odmaralište s čak 10 tisuća soba. Rama je, govoreći pred albanskim zastupnicima, negirao da projekt zadire u zaštićenih rezervat divljih životinja, ali i da končani prijedlog projekta još nije gotov te da se još uvijek radi na studiji utjecaja na okoliš.

PM Rama has reacted again following today's protest in #Tirana. He insists that the Zvërnec project will be developed by prestigious international studios, though no project exists yet. He claims that the protests are fueled by misinformation, but the truth will prevail #Albania https://t.co/9XHPNbED1m pic.twitter.com/DcR29KCkUR — Tirana Report (@Tirana_Report) June 1, 2026

No, situacija je na terenu nešto drugačija. Kako piše Politico, krajem svibnja na predloženoj lokaciji u Zvërnecu, na jugu Albanije, investitori su podigli ograde s bodljikavom žicom, zabranivši tako pristup plaži. To je pokrenulo val prosvjeda građana i ekoloških nevladinih udruga. Prosvjednici su od vlade zahtijevali prekid projekta, zaštitu područja od izgradnje, a čuli su se i pozivi na ostavku premijera. Naime, stručnjaci za okoliš smatraju ovo područje jednim od područja s najvećom biološkom raznolikošću u zemlji i s nizom prirodnih resursa ne samo Albanije, već i Europe. Tijekom prosvjeda došlo je do nekoliko incidenata, kad su privatni zaštitari napali i vukli nekoliko prosvjednika niz liticu, a drugima prijetili. Kad je informacija o incidentu izašla u javnost, albanske vlasti oduzele su licence privatnim zaštitarskim tvrtkama čiji su zaposlenici bili uključeni u taj incident, a jedan je zaštitar i uhićen.

