Trumpov telefonski poziv izazvao buru: Europarlamentarci traže istragu protiv šefa FIFA-e

Zastupnici su uputili pismo nacionalnim nogometnim savezima svih 27 članica Europske unije, pozivajući ih da podrže zahtjev za istragom protiv Infantina, piše Politico

Povod je odluka FIFA-ina disciplinskog odbora da ukine automatsku suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Balogun je isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, zbog čega je prema pravilima trebao propustiti sljedeći susret protiv Belgije.

No samo četiri dana nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump osobno nazvao Infantina i zatražio ukidanje kazne, FIFA je odlučila omogućiti Balogunu nastup.

Unatoč tome, Sjedinjene Države izgubile su od Belgije 4:1, a belgijski nogometaši nakon četvrtog pogotka ismijavali su Trumpa oponašajući njegov prepoznatljivi ples.