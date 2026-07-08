Trumpov telefonski poziv izazvao buru: Europarlamentarci traže istragu protiv šefa FIFA-e

Čak 72 zastupnika Europskog parlamenta zatražila su pokretanje istrage protiv predsjednika FIFA-e Giannija Infantina nakon što je američki napadač Folarin Balogun dobio pravo nastupa unatoč crvenom kartonu, svega nekoliko dana nakon telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i čelnika svjetske nogometne organizacije.
Zastupnici su uputili pismo nacionalnim nogometnim savezima svih 27 članica Europske unije, pozivajući ih da podrže zahtjev za istragom protiv Infantina, piše Politico
Povod je odluka FIFA-ina disciplinskog odbora da ukine automatsku suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Balogun je isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, zbog čega je prema pravilima trebao propustiti sljedeći susret protiv Belgije.
No samo četiri dana nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump osobno nazvao Infantina i zatražio ukidanje kazne, FIFA je odlučila omogućiti Balogunu nastup.
Unatoč tome, Sjedinjene Države izgubile su od Belgije 4:1, a belgijski nogometaši nakon četvrtog pogotka ismijavali su Trumpa oponašajući njegov prepoznatljivi ples.
Autor pisma, irski zastupnik iz kluba Renew Europe Barry Andrews, odluku FIFA-e nazvao je 'sramotom i izopačenjem pravde'.
'Budimo jasni: odluka FIFA-e da usred turnira promijeni pravilo o suspenziji nakon crvenog kartona predstavlja sramotu. Još jednom smo vidjeli kako su Infantino i FIFA popustili zahtjevima Trumpove administracije', poručio je Andrews.
Eurozastupnici ističu da su nacionalni nogometni savezi, kao članovi FIFA-e, obvezni zahtijevati odgovornost njezina vodstva kada postoji sumnja na kršenje etičkog kodeksa.
FIFA zasad nije odgovorila na zahtjev za komentar, dok je Infantino ranije odbacio tvrdnje da je utjecao na odluku disciplinskog odbora.
Ovo je već treće pismo eurozastupnika upućeno FIFA-i u posljednja dva tjedna. Prvim je tražena istraga protiv Infantina zbog navodnog kršenja pravila političke neutralnosti, dok je drugo kritiziralo odluku FIFA-e da ruskim reprezentacijama dopusti nastup na Svjetskom prvenstvu do 15 godina.
Najnovije pismo dosad ima najveću potporu – potpisala su ga 72 zastupnika iz šest političkih skupina Europskog parlamenta.
'Malo je tema koje mogu okupiti tako široku potporu zastupnika', zaključio je Andrews.