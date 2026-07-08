Nitko ne želi naljutiti Trumpa: Na samitu NATO-a jedna je tema bila zabranjena

Čelnici država članica NATO-a neslužbeno su se dogovorili da tijekom samita u Ankari neće spominjati Svjetsko nogometno prvenstvo niti nedavno ispadanje američke reprezentacije, kako ne bi dodatno naljutili američkog predsjednika Donalda Trumpa u osjetljivom trenutku za Savez

Prema pisanju Guardiana, europski čelnici na marginama summita razgovarali su o tome kako izbjeći teme koje bi mogle izazvati novu napetost s Trumpom, dok istodobno pokušavaju očuvati jedinstvo Saveza. Glavna strategija, navode izvori, bila je uvjeriti američkog predsjednika da europske članice ozbiljno povećavaju obrambenu potrošnju i grade "snažniji i europskiji NATO", pri čemu bi sve članice do 2035. trebale izdvajati pet posto BDP-a za obranu.

Prvi je to javno priznao belgijski premijer Bart De Wever, koji je rekao da tijekom susreta s Trumpom neće spominjati pobjedu Belgije nad SAD-om rezultatom 4:1 na Svjetskom prvenstvu. 'Trump ima reputaciju osobe koja zna burno reagirati na stvari koje mu se ne sviđaju. Mislim da će ga ovaj poraz jako pogoditi', rekao je De Wever prije sastanka s američkim predsjednikom. Dodao je da je upravo pobjeda belgijske reprezentacije bila glavna tema razgovora među čelnicima u Ankari. 'Svi mi čestitaju na zasluženoj pobjedi Crvenih vragova. Naravno, ovdje je prisutna i poražena strana, koja je ujedno i najveći partner u NATO-u', našalio se belgijski premijer.

Kasnije ipak nije odolio još jednoj nogometnoj usporedbi. Govoreći o planiranoj vojnoj pomoći Ukrajini vrijednoj 70 milijardi eura, rekao je: 'To je također vrlo snažan "crveni karton" za Putina. Crveni karton ne možete tek tako poništiti', poručio je belgijski premijer. Trump se zasad nije javno oglasio o porazu američke reprezentacije od Belgije, iako su ga belgijski nogometaši tijekom utakmice ismijavali oponašajući njegov prepoznatljivi ples nakon postizanja četvrtog pogotka.