Ruttea pitali popušta li previše Trumpu: 'Znali su koga biraju, ja sam takav kakav jesam'

Govoreći nakon završetka samita NATO-a u Ankari, Rutte je odbacio tvrdnje da previše popušta Trumpu ili da ga pretjerano hvali.

'Znali su koga biraju kada su me postavili na ovu dužnost. Ja sam takav kakav jesam. Kada netko radi dobre stvari, to ću reći. Ako se s nečim ne slažem, reći ću i to, ali vjerojatno ne javno jer želim sačuvati jedinstvo Saveza', rekao je.

Tijekom samita Trump je izazvao napetosti prijetnjama Španjolskoj zbog trgovinskih odnosa, ponovnim kritikama saveznika oko Irana te novim zahtjevima vezanim uz Grenland. Ipak, kasnije je ponovno potvrdio privrženost NATO-u te izjavio da među čelnicima vlada "puno ljubavi i jedinstva".