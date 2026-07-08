Ruttea pitali popušta li previše Trumpu: 'Znali su koga biraju, ja sam takav kakav jesam'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte ocijenio je da javna neslaganja američkog predsjednika Donalda Trumpa i ostalih saveznika nisu znak slabosti Saveza, nego dokaz njegove demokratske snage. U intervjuu za Reuters poručio je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin iz toga trebao izvući pouku
Govoreći nakon završetka samita NATO-a u Ankari, Rutte je odbacio tvrdnje da previše popušta Trumpu ili da ga pretjerano hvali.
'Znali su koga biraju kada su me postavili na ovu dužnost. Ja sam takav kakav jesam. Kada netko radi dobre stvari, to ću reći. Ako se s nečim ne slažem, reći ću i to, ali vjerojatno ne javno jer želim sačuvati jedinstvo Saveza', rekao je.
Tijekom samita Trump je izazvao napetosti prijetnjama Španjolskoj zbog trgovinskih odnosa, ponovnim kritikama saveznika oko Irana te novim zahtjevima vezanim uz Grenland. Ipak, kasnije je ponovno potvrdio privrženost NATO-u te izjavio da među čelnicima vlada "puno ljubavi i jedinstva".
Na pitanje kakvu poruku takve javne svađe šalju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Rutte je odgovorio: 'Rekao bih Putinu da bi i on trebao imati malo više otvorenih rasprava.'
Istaknuo je kako je upravo sposobnost demokracija da otvoreno raspravljaju, sukobe mišljenja i na kraju postignu zajednički stav ono što ih razlikuje od autoritarnih država.
'Putin je sada mogao vidjeti da se saveznici ponekad ne slažu, da se čak i posvađaju, ali se na kraju ponovno ujedine oko zajedničkog cilja. Upravo to razlikuje demokracije od država poput Rusije, Kine ili Irana', rekao je Rutte.
NATO i dalje smatra Rusiju najvećom sigurnosnom prijetnjom svojim članicama, koje su od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine povećale obrambenu potrošnju za stotine milijardi dolara.