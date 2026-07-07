FIFA bizarno objasnila odluku koja je šokirala nogometni svijet: 'Ništa čudno...'

U priopćenju FIFA odbacuje tvrdnje da je poništila crveni karton te tvrdi kako je postupila potpuno u skladu sa svojim Disciplinskim pravilnikom. No upravo način na koji je to učinila postao je predmet brojnih rasprava među pravnicima, bivšim sucima i nogometnim djelatnicima.

Što se dogodilo?

Balogun je tijekom utakmice SAD-a i Bosne i Hercegovine 1. srpnja isključen u 64. minuti nakon VAR pregleda zbog grubog prekršaja. Nakon završetka susreta ponovno je ušao na teren kako bi slavio pobjedu sa suigračima, iako je prema pravilima nakon isključenja morao ostati izvan prostora za igru.

Već sljedećeg dana FIFA je protiv njega pokrenula disciplinski postupak zbog dva moguća prekršaja – samog isključenja te neprimjerenog ponašanja nakon utakmice.

Disciplinska komisija 5. srpnja donijela je odluku: Balogun je proglašen krivim za oba prekršaja, kažnjen je s ukupno 40.000 američkih dolara te mu je izrečena zabrana nastupa od jedne utakmice.

Na prvi pogled činilo se da je time priča završena i da će propustiti ogled protiv Belgije. Međutim, uslijedio je neočekivan rasplet.

Kazna postoji, ali se ne izvršava

Ključ cijelog slučaja krije se u članku 27. FIFA-inog Disciplinskog pravilnika.

Iako je Komisija izrekla automatsku zabranu od jedne utakmice, odlučila je suspendirati njezino izvršenje na godinu dana. Drugim riječima, kazna nije izbrisana niti ukinuta, nego je pretvorena u uvjetnu.

To znači da Balogun nije morao odraditi suspenziju protiv Belgije, već će se ona aktivirati samo ako tijekom sljedećih godinu dana počini novi disciplinski prekršaj slične težine. U tom slučaju prvo bi odradio ovu suspendiranu utakmicu kazne, a zatim i eventualnu novu sankciju.

Upravo zbog toga FIFA naglašava da nije poništila odluku suca niti je osporila opravdanost crvenog kartona.

FIFA: Sudac je bio u pravu

U obrazloženju se posebno ističe da Disciplinska komisija nije preispitivala odluku donesenu na terenu.

Crveni karton ostaje evidentiran, a Balogun je službeno proglašen odgovornim za ozbiljan prekršaj. FIFA navodi da je Komisija odlučivala isključivo o dodatnim disciplinskim mjerama nakon isključenja, a ne o tome je li sudac pogriješio.

Time se pokušavaju zaustaviti tvrdnje da je crveni karton retroaktivno poništen.

Zašto je odluka izazvala toliko reakcija?

Iako FIFA tvrdi da je postupila prema pravilima, mnoge nije uvjerila.

Najveće pitanje ostalo je bez konkretnog odgovora – zbog čega je upravo u ovom slučaju odlučeno primijeniti članak 27.

U službenom obrazloženju navodi se tek kako je odluka donesena "uzimajući u obzir sve posebne okolnosti slučaja i raspoložive dokaze", ali nije precizirano koje su to okolnosti niti zašto su bile dovoljno iznimne da opravdaju odgodu izvršenja kazne.

Upravo taj nedostatak detaljnog obrazloženja otvorio je prostor brojnim nagađanjima i kritikama.

FIFA tvrdi da ovo nije presedan

Kako bi odbacila optužbe da je zbog velikog turnira improvizirala pravila, FIFA navodi kako primjena članka 27. nije novost.

Prema njihovu tumačenju, ista je odredba već korištena tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., što znači da Komisija nije izmislila novo pravilo nego je primijenila postojeću mogućnost predviđenu Disciplinskim pravilnikom.

Osim toga, FIFA podsjeća da se u brojnim europskim ligama nakon žalbenog postupka crveni kartoni nerijetko potpuno poništavaju. U usporedbi s tim, smatraju da je privremena odgoda izvršenja suspenzije znatno blaža mjera jer karton ostaje na snazi, a kazna nije izbrisana.

Pravna bitka možda je završila, ali rasprava nije

Formalno gledano, FIFA smatra da nije prekršila vlastita pravila. Prema njezinu tumačenju, članak koji propisuje automatsku suspenziju nakon crvenog kartona i članak koji omogućuje odgodu izvršenja disciplinske mjere mogu se primijeniti istodobno.

Međutim, slučaj Balogun pokazao je koliko široke diskrecijske ovlasti ima Disciplinska komisija FIFA-e. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je problem manje u samom pravilniku, a više u transparentnosti njegove primjene.

Pravna osnova za odluku postoji, no način na koji je iskorištena i činjenica da javnost nije dobila detaljnije objašnjenje posebnih okolnosti slučaja osigurali su da će se o ovoj odluci raspravljati još dugo nakon završetka Svjetskog prvenstva.