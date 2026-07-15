Trump kritizirao državu New York: Ne žele podatkovne centre, a to su tvornice novca

"Država New York donijela je užasnu odluku", napisao je Trump na mreži Truth Social, nazvavši podatkovne centre "strojevima za zaradu novca" i "tekućim zlatom" za savezne države koje ih izgrade. Rekao je da će tvrtke koje žele sagraditi takve centre privući savezne države među kojima su Arizona, Florida, Teksas i Alabama.

Trump je također upozorio da bi moratorij mogao dovesti do toga da zemlja krene zaostajati za Kinom i drugim zemljama i pozvao je New York da primijeni smjer.