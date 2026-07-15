Trump kritizirao državu New York: Ne žele podatkovne centre, a to su tvornice novca

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je kritizirao odluku savezne države New York da obustavi izgradnju velikog podatkovnog centra, rekavši da bi jednogodišnji moratorij mogao dovesti do gubitka radnih mjesta i porezne prihode odvesti u druge savezne države
"Država New York donijela je užasnu odluku", napisao je Trump na mreži Truth Social, nazvavši podatkovne centre "strojevima za zaradu novca" i "tekućim zlatom" za savezne države koje ih izgrade. Rekao je da će tvrtke koje žele sagraditi takve centre privući savezne države među kojima su Arizona, Florida, Teksas i Alabama.
Trump je također upozorio da bi moratorij mogao dovesti do toga da zemlja krene zaostajati za Kinom i drugim zemljama i pozvao je New York da primijeni smjer.
New York je u utorak postao prva američka savezna država koja je uvela takav moratorij, koji se odnosi na podatkovne centre koji koriste 50 megavata ili više energije da bi mogli funkcionirati. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul rekla je da takva postrojenja riskiraju povećanje komunalnih usluga i iscrpljivanja prirodnih resursa.
Moratorij postavlja New York u središte sve žešće nacionalne debate o tome kako upravljati infrastrukturom koja je potrebna za razvoj umjetne inteligencije. I dok se tehnološke kompanije utrkuju da izgrade nove podatkovne centre, zakonodavci i regulatorna tijela u desecima država razmatraju mjere kojima bi se ograničio njihov učinak na elektroenergetsku mrežu, cijenu komunalnih usluga i na lokalne zajednice.