Trumpov ministar: Počinje zlatna era odnosa SAD-a i Hrvatske

‘Povijesno je postignuće potpisati ovakav sporazum o energetskoj interkonekciji između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. To će dovesti energiju u ovaj koridor, transformirati gospodarstvo BiH, otvoriti radna mjesta i dodatno povezati regiju’, rekao je Wright.

Govoreći o Južnoj plinskoj interkonekcij i, projektu koji povezuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu uz potporu SAD-a, Wright je istaknuo kako je riječ o prekretnici .

U razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Ivanom Petrović, Wright je poručio kako su odnosi između Sjedinjenih Država i Hrvatske ušli u, kako kaže, ‘zlatnu eru’ , naglašavajući energetske projekte, regionalnu suradnju i geopolitičku važnost Hrvatske.

Energija kao pitanje sigurnosti i ekonomije

Na pitanje jesu li američki interesi u projektu isključivo ekonomski, Wright je odgovorio da su i ekonomski i strateški.

‘Energetska politika SAD-a temelji se na uvjerenju da energija stvara prosperitet, mir i nacionalnu sigurnost. To je agenda predsjednika Donalda Trumpa od prvog dana’, poručio je.

Komentirajući navode da je Europska komisija pokušala odgoditi sporazum, Wright je rekao da postoje različiti pristupi energetskoj politici unutar Europe.

‘Nažalost, vidjeli smo protivljenje nekih zapadnoeuropskih zemalja koje i dalje zagovaraju smanjenje potrošnje energije. S druge strane, Sjedinjene Države i zemlje srednje i istočne Europe žele više energije, niže cijene i više prilika’, rekao je.

Dodao je kako smatra da restriktivni pristupi dugoročno nisu održivi.

Hrvatska kao energetsko čvorište regije

Govoreći o velikom američkom investicijskom projektu Pantheon, Wright je istaknuo da Hrvatska ima potencijal, ali i potrebu za dodatnim razvojem energetske infrastrukture.

‘Hrvatska ima odličnu infrastrukturu za uvoz energije, ali ona se može dodatno proširiti’, rekao je, dodajući kako se razmatraju planovi za širenje kapaciteta za uvoz plina i nafte.

Prema njegovim riječima, Hrvatska ima priliku postati regionalno energetsko središte, koje bi opskrbljivalo ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i Srbiju, Mađarsku, Sloveniju, Crnu Goru i Albaniju.

‘Zlatna era’ odnosa SAD-a i Hrvatske

Wright je posebno istaknuo da se odnosi dviju zemalja nalaze na povijesnoj prekretnici.

‘U Sjedinjenim Državama ulažemo u transport prirodnog plina, nafte i nuklearne tehnologije prema Hrvatskoj. Hrvatska je zemlja u pokretu, koja želi osigurati energiju za vlastite potrebe, ali i razviti infrastrukturu za izvoz u regiju’, rekao je.

Na pitanje što znači ‘zlatna era’, odgovorio je:

‘To znači golema ulaganja, jačanje energetskih veza i stvaranje regionalnog čvorišta koje će povezivati cijelu regiju.’

Hormuški tjesnac i globalna tržišta

Komentirajući rast cijena nafte i situaciju u Hormuškom tjesnacu, Wright je poručio da su Sjedinjene Države već poduzele mjere stabilizacije tržišta.

‘Sjedinjene Države koordinirale su oslobađanje strateških rezervi nafte i bilježe rekordan izvoz energenata’, rekao je.

Dodao je kako smatra da je trenutni poremećaj privremen te povezan s geopolitičkim napetostima.

‘Treba više energije, ne manje’

Na pitanje o ulozi SAD-a u stabilizaciji europskih energetskih tržišta, Wright je istaknuo povećanje američkog izvoza.

‘Raste izvoz ukapljenog prirodnog plina, sirove nafte i goriva. Pokušavamo potaknuti partnere u Europi da razmišljaju o povećanju, a ne smanjenju energetskih kapaciteta’, rekao je.

Na kraju razgovora američki ministar zahvalio je Hrvatskoj na gostoprimstvu i poručio da očekuje jačanje suradnje.

'Lijepo je posjetiti ovu predivnu hrvatsku naciju i vidjeti budući rast između Hrvatske i SAD-a. Mislim da smo na početku odličnih vremena', zaključio je Wright.