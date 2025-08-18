Trump Zelenskom pokazao kartu Ukrajine u Ovalnom uredu, što je time htio reći?

Dopisnik BBC-a Anthony Zarker smatra da bi karta mogla poslužiti kao vizualni argument Trumpu da izvrši pritisak na Zelenskog u vezi s teritorijalnim razmjenama za mir.

Fotografiju je objavio Dan Scavino, dugogodišnji Trumpov suradnik, uz poruku da je snimljena neposredno prije nego što su američki predsjednik i Zelenski otišli u dvoranu za sastanke s europskim čelnicima.

Podsjetimo, Vladimir Putin je na sastanku s Trumpom na Aljasci zatražio da mu Ukrajina prepusti cijeli Donbas, odnosno Luhansku i Donjecku oblast, dok 'ne bi dirao' Zaporižje i Herson. Sve te četiri regije Putin je službeno ilegalno anektirao u rujnu 2022. Rusija trenutno ima kontrolu nad gotovo cijelim Luhanskom, dok u Donjecku drži dvije trećine teritorija. Razmjena bi podrazumijevala da Ukrajina Rusiji prepusti i taj dio koji Rusi nisu uspjeli zauzeti.

No Zelenski zasad odbija ikakvu razmjenu teritorija. Prema ukrajinskom ustavu, promjena teritorija mora biti izglasana na referendumu i u ukrajinskom parlamentu. Prema posljednjim anketama, oko 60 posto Ukrajinaca protive se ikakvoj razmjeni teritorija.