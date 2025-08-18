sastanak u bijeloj kući

Trump Zelenskom pokazao kartu Ukrajine u Ovalnom uredu, što je time htio reći?

I.V.

18.08.2025 u 23:00

Karta Ukrajine u Ovalnom uredu
Karta Ukrajine u Ovalnom uredu Izvor: x (Don Scavino) / Autor: X
Velika karta Ukrajine postavljena je u Ovalnom uredu prije pregovora iza zatvorenih vrata zmeđu Trumpa i Zelenskog

Na karti je istočna Ukrajina obojena ružičastom bojom, prikazujući teritorije koje je okupirala Rusija - oko 20 posto Ukrajine.

Dopisnik BBC-a Anthony Zarker smatra da bi karta mogla poslužiti kao vizualni argument Trumpu da izvrši pritisak na Zelenskog u vezi s teritorijalnim razmjenama za mir.

Fotografiju je objavio Dan Scavino, dugogodišnji Trumpov suradnik, uz poruku da je snimljena neposredno prije nego što su američki predsjednik i Zelenski otišli u dvoranu za sastanke s europskim čelnicima.

Podsjetimo, Vladimir Putin je na sastanku s Trumpom na Aljasci zatražio da mu Ukrajina prepusti cijeli Donbas, odnosno Luhansku i Donjecku oblast, dok 'ne bi dirao' Zaporižje i Herson. Sve te četiri regije Putin je službeno ilegalno anektirao u rujnu 2022. Rusija trenutno ima kontrolu nad gotovo cijelim Luhanskom, dok u Donjecku drži dvije trećine teritorija. Razmjena bi podrazumijevala da Ukrajina Rusiji prepusti i taj dio koji Rusi nisu uspjeli zauzeti.

No Zelenski zasad odbija ikakvu razmjenu teritorija. Prema ukrajinskom ustavu, promjena teritorija mora biti izglasana na referendumu i u ukrajinskom parlamentu. Prema posljednjim anketama, oko 60 posto Ukrajinaca protive se ikakvoj razmjeni teritorija.

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.

  • 22:14

    Velika karta Ukrajine postavljena je u Ovalnom uredu prije pregovora iza zatvorenih vrata zmeđu Trumpa i Zelenskog. 
