Trump zbog Bibija napao izraelskog predsjednika: 'Sramotno je to što radi'

Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga, tražeći da pomiluje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua jer se suočava s optužbama za mito
Trump je opisao Netanyahua kao 'izvanrednog' ratnog vođu, a zatim kritizirao Herzoga jer mu nije dao predsjedničko pomilovanje. Pritom je poručio da bi izraelska javnost trebala izvršiti pritisak na predsjednika. 'Sramotno je to što ga nije dao. Trebao bi ga dati', rekao je Trump, prenosi Aljazeera.
Njegovi komentari stigli su dan nakon sastanka s Netanyahuom u Bijeloj kući, inače sedmog susreta dvojice čelnika otkako se Trump prošle godine vratio na vlast.
Netanyahu je optužen da je primao raskošne darove kao mito, ali i da je pregovarao s medijskim kućama o povoljnijem izvještavanju o svojoj vladi. Suđenje mu je započelo 2020. godine, ali je više puta prekidano zbog geopolitičkih napetosti u regiji, uključujući rat u Gazi.
Sjedinjene Države već su pozivale Herzoga, čija je funkcija uvelike ceremonijalna, da razmotri amnestiju za Netanyahua. No Trumpove najnovije izjave djeluju kao izravno miješanje u unutarnju politiku Izraela.
Blizak odnos Trumpa i Bibija
Zahtjevi za pomilovanjem naglašavaju blizak odnos Trumpa i Netanyahua, dvojice desno orijentiranih političara koji su tijekom karijere preživjeli brojne skandale i pravne zavrzlame. Trump je i ranije javno apelirao na Herzoga, uključujući govor održan prošlog listopada u izraelskom parlamentu.
'Imam ideju: Gospodine predsjedniče, zašto mu ne date pomilovanje?' kazao je tada Trump. Istovremeno je umanjivao težinu optužbi za mito protiv njega, komentirajući navodne darove koje je Netanyahu primio: 'Cigare i šampanjac... koga je, dovraga, briga za to?'
Herzog je ranije naglasio da svaki zahtjev za pomilovanje mora proći uobičajene pravne procedure. Njegov ured ponovio je taj stav i nakon Trumpovih izjava, istaknuvši da se Netanyahuov zahtjev 'trenutno razmatra u Ministarstvu pravosuđa radi pravnog mišljenja u skladu s utvrđenim postupcima'.
U izjavi izraelskog predsjedništva, koju prenosi Jerusalem Post, navodi se: 'Predsjednik Herzog cijeni predsjednika Trumpa zbog njegovog značajnog doprinosa Državi Izrael i njezinoj sigurnosti. Izrael je suverena država kojom se upravlja vladavinom prava.'
Netanyahu suočen s nalogom za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda
Osim domaćih sudskih procesa, Netanyahu se suočava s nalogom za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog optužbi za ratne zločine u Gazi, uključujući navode o korištenju gladi kao ratnog sredstva.
Herzog, politički veteran koji je karijeru gradio kroz izraelsku Laburističku stranku, u zapadnim se medijima često prikazuje kao umjereniji političar od Netanyahua. Ipak, tijekom rata bio je snažan branitelj izraelskih vojnih operacija u Gazi.
Na početku sukoba nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. godine izjavio je: 'Cijela jedna nacija je odgovorna. Ova retorika o civilima koji nisu svjesni, nisu uključeni – apsolutno nije istinita. Mogli su se pobuniti. Mogli su se boriti protiv tog zlog režima.'
Tu su izjavu vodeće organizacije za ljudska prava i istražitelji Ujedinjenih naroda naveli kao dio argumenata o mogućoj genocidnoj namjeri Izraela u Gazi.