Trump zbog Bibija napao izraelskog predsjednika: 'Sramotno je to što radi'

Trump je opisao Netanyahua kao 'izvanrednog' ratnog vođu, a zatim kritizirao Herzoga jer mu nije dao predsjedničko pomilovanje. Pritom je poručio da bi izraelska javnost trebala izvršiti pritisak na predsjednika. 'Sramotno je to što ga nije dao. Trebao bi ga dati', rekao je Trump, prenosi Aljazeera.

Njegovi komentari stigli su dan nakon sastanka s Netanyahuom u Bijeloj kući, inače sedmog susreta dvojice čelnika otkako se Trump prošle godine vratio na vlast.

Netanyahu je optužen da je primao raskošne darove kao mito, ali i da je pregovarao s medijskim kućama o povoljnijem izvještavanju o svojoj vladi. Suđenje mu je započelo 2020. godine, ali je više puta prekidano zbog geopolitičkih napetosti u regiji, uključujući rat u Gazi.

Sjedinjene Države već su pozivale Herzoga, čija je funkcija uvelike ceremonijalna, da razmotri amnestiju za Netanyahua. No Trumpove najnovije izjave djeluju kao izravno miješanje u unutarnju politiku Izraela.