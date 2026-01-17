NISU KOORDINIRANI

Netanyahu ljut na Trumpa jer je stavio turskog šefa diplomacije u odbor za Gazu

B. S. / Hina

17.01.2026 u 19:47

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Ured premijera Benjamina Netanyahua priopćio je u subotu da ovotjedna objava Trumpove administracije o sastavu izvršnog odbora za Gazu nije bila koordinirana s Izraelom i da je u suprotnosti s vladinom politikom.

Navedeno je da će ministar vanjskih poslova Gideon Saar pokrenuti to pitanje u razgovoru s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom.

U izjavi nije precizirano koji dio sastava odbora proturječi izraelskoj politici. Glasnogovornik izraelske vlade odbio je komentirati.

Odbor, koji je Bijela kuća predstavila u petak, uključuje turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana. Izrael se više puta protivio bilo kakvoj turskoj ulozi u Gazi. Odbor ima 11 članova i trebao bi pružati podršku tehnokratskom tijelu.

Ostali članovi izvršnog odbora uključuju Sigrid Kaag, posebnu koordinatoricu UN-a za bliskoistočni mirovni proces; izraelsko-ciparskog milijardera; i ministra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je uspostavio odnose s Izraelom 2020. godine.

Washington je ovog tjedna najavio početak druge faze plana predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi. To uključuje stvaranje prijelazne tehnokratske palestinske uprave u enklavi.

Imenovani su i prvi članovi takozvanog Odbora za mir, kojim će predsjedavati Trump, zaduženog za nadzor privremene uprave Gaze. Među članovima su Rubio, milijarder i investitor Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.

Čelnici nekoliko zemalja u subotu su primili pismo u kojem ih se poziva da se pridruže Odboru za mir američkog predsjendika Donalda Trumpa, a čiji bi u početku cilj bio okončanje sukoba u Gazi, ali bi se zatim proširio na rješavanje sukoba na drugim mjestima, rekli su diplomati.

