Trump zaratio s bivšim čelnicima FBI-a

Bijela kuća u ponedjeljak je zaprijetila da će ukinuti sigurnosna ovlaštenja za šestoro bivših obavještajnih i vladinih dužnosnika, uključujući direktora CIA-e iz vremena Baracka Obame Johna Brennana, dok predsjednik Donald Trump uzvraća udarac kritičarima njegova prošlotjednog susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom

Brennan je na Twitteru 16. srpnja napisao: "Ne samo da su Trumpovi komentari idiotski, on viri iz Putinova džepa".

"Optuživati predsjednika SAD-a za izdajničke aktivnosti kada imate najviša sigurnosna ovlaštenja, kada ste osoba koja zna najveće, najsvetije tajne nacije i kada s njima izlazite van, lažno optužujete predsjednika SAD-a, on (predsjednik) smatra da je to vrlo zabrinjavajuće", rekla je Sanders.

Upitana kažnjava li predsjednik bivše dužnosnike zbog toga što ga kritiziraju, Sanders je odgovorila: "Ne, to ste vi rekli".

Clapper je mogućnost da ostane bez sigurnosnih ovlaštenja nazvao "jako, jako sitničavim".

"Postoji službeni put, ali predsjednik na to ima pravo", rekao je Clapper CNN-u. "On može suspendirati ili ukinuti ovlaštenja ako to smatra ispravnim, ali ako to učini iz političkih razloga, onda imamo opasan presedan. To je zloporaba sustava", istaknuo je.