Iranci se digli na noge, zazivaju povratak monarhije: Policija reagirala suzavcem

Prosvjedi zbog sve teže gospodarske krize nastavili su se u ponedjeljak, drugi dan zaredom, u nekoliko trgovačkih četvrti Teherana

Očevici su rekli da su stotine trgovaca zatvorile svoje radnje i pozvale i druge da se pridruže prosvjedima, koji su počeli nakon što je nacionalna valuta, rijal, pala na novu rekordno nisku razinu u roku od nekoliko sati, što je paraliziralo trgovinu i izazvalo pomutnju na tržištima i među trgovcima.

Tehran - Iran

On the second day of protests, the people of Iran rise with unwavering strength, forcing the regime's security forces to retreat.

Amid the deepening economic crisis and the rapid devaluation of the Rial, the streets of Tehran’s bazaar and commercial districts ring… pic.twitter.com/Jq7iOqZ42X — Women's Committee NCRI (@womenncri) December 29, 2025

Prosvjedi su brzo postali politički, obilježeni uzvicima "Smrt diktatoru!", što je aluzija na islamski sustav. Raspoređena je interventna policija koja je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike, rekli su očevici. U ponedjeljak su prosvjedi bili veći i glasniji. Očevici su rekli da su prosvjednici izvikivali slogane protiv islamskog sustava i vlade te čak tražili obnovu monarhije uzvicima "Živio kralj!".

Iznenadna eskalacija Mjesni mediji oprezno su priznali da su se dogodili prosvjedi na nekoliko tržnica i u trgovačkim centrima u Teheranu, ali nisu izvijestili o oštrim političkim sloganima. Videosnimke objavljene na društvenim mrežama pokazale su velika mnoštva ljudi, no one nisu potvrđene iz neovisnih izvora.

December 29—Tehran, Iran Strikes and protests continue in the Tehran Grand Bazaar, reflecting merchants’ anger over runaway prices, high inflation, and worsening cost-of-living pressures. More sections are joining the walkouts, as protesters say their demands can no longer be https://t.co/fKx7q3mtzL — 🌴🌻 BaharIran@7️️️ ❣ (@Bahariran7) December 29, 2025