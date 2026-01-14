strah od intervencije

Trump: Upravo su mi rekli da u Iranu neće biti pogubljenja

V. B.

14.01.2026 u 21:41

Trump je najavio carine državama koje surađuju s Iranom
Trump je najavio carine državama koje surađuju s Iranom Izvor: EPA, montaža Neven Bučević / Autor: NEIL HALL, FRANCIS CHUNG / POOL
Bionic
Reading

Sjedinjenim Američkim Državama rečeno je da ubijanje u Iranu prestaje te da nema planova za pogubljenja, objavio je američki predsjednik Donald Trump tijekom potpisivanja novih zakona u Bijeloj kući

'Ta informacija upravo mi je stigla. Posljednjih dana mnogi su govorili da će danas biti dan pogubljenja', rekao je Trump.

Podsjetimo, Trump je zaprijetio 'vrlo snažnom akcijom' ako vlasti u Teheranu nastave s pogubljenjima prosvjednika, neimenovani eurospki dužnosnici rekli su za Reuters da se vojna akcija moe očekivati unutar 24 sata.

vezane vijesti

Sky News je pak doznao da je Erfan Soltani, za kojeg se vjerovalo da će biti prvi pogubljeni prosvjednik u aktualnom valu demonstracija u Iranu, danas nije pogubljen.

Ta informacija pojavila se svega sat vremena prije Trumpove izjave i dodatno je potaknula nagađanja da su iranske vlasti barem privremeno odustale od planiranih egzekucija.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pitanje grenlanda

pitanje grenlanda

Danci o razgovorima u Bijeloj kući: Slažemo se da se ne slažemo
posebni uvjeti

posebni uvjeti

Danska jača vojnu prisutnost na Grenlandu
vojni udar

vojni udar

Europski dužnosnici za Reuters: Intervencija SAD-a u Iranu moguća je u iduća 24 sata

najpopularnije

Još vijesti