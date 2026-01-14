Trump: Upravo su mi rekli da u Iranu neće biti pogubljenja

'Ta informacija upravo mi je stigla. Posljednjih dana mnogi su govorili da će danas biti dan pogubljenja', rekao je Trump.

Podsjetimo, Trump je zaprijetio 'vrlo snažnom akcijom' ako vlasti u Teheranu nastave s pogubljenjima prosvjednika, neimenovani eurospki dužnosnici rekli su za Reuters da se vojna akcija moe očekivati unutar 24 sata.