Trump: Upravo su mi rekli da u Iranu neće biti pogubljenja

Sjedinjenim Američkim Državama rečeno je da ubijanje u Iranu prestaje te da nema planova za pogubljenja, objavio je američki predsjednik Donald Trump tijekom potpisivanja novih zakona u Bijeloj kući
'Ta informacija upravo mi je stigla. Posljednjih dana mnogi su govorili da će danas biti dan pogubljenja', rekao je Trump.
Podsjetimo, Trump je zaprijetio 'vrlo snažnom akcijom' ako vlasti u Teheranu nastave s pogubljenjima prosvjednika, neimenovani eurospki dužnosnici rekli su za Reuters da se vojna akcija moe očekivati unutar 24 sata.
Sky News je pak doznao da je Erfan Soltani, za kojeg se vjerovalo da će biti prvi pogubljeni prosvjednik u aktualnom valu demonstracija u Iranu, danas nije pogubljen.
Ta informacija pojavila se svega sat vremena prije Trumpove izjave i dodatno je potaknula nagađanja da su iranske vlasti barem privremeno odustale od planiranih egzekucija.