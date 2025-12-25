samo mir i dobro

Trump: 'Sretan Božić svima! Čak i lijevo radikalnom ološu'

L. F./Hina

25.12.2025 u 08:19

Melania i Donald Trump
Melania i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump poželio je na svojoj društvenoj mreži sretan Božić svima, 'uključujući i radikalno lijevi ološ', misleći na svoje demokratske protivnike, koje redovito optužuje da su uzrok svih zala

"Sretan Božić svima, uključujući i radikalno lijevi ološ koji čini sve što može da uništi našu Državu, ali u tome u potpunosti podbacuje", poručio je republikanski predsjednik na mreži Social Truth a nakon toga nanizao ono što smatra uspjesima svog mandata.

"Opet nas poštuju, možda kao nikad prije. Bože blagoslovi Ameriku!!!"

Gospodarstvo, društvene napetosti, pa čak i međunarodni sukobi - Donald Trump redovito krivi Demokratsku stranku, a posebno bivšeg predsjednika Joea Bidena, za teškoće s kojima se suočavaju Sjedinjene Države i svijet, piše Afp.

U kategoriju "radikalne ljevice", svojim oštrim stilom olako uključuje sve demokrate i političke protivnike, čak i one koji se smatraju umjerenima ili centristima.

Donald Trump provodi božićne blagdane u Mar-a-Lagu, svojoj rezidenciji na Floridi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
blagdanske želje

blagdanske želje

VIDEO Zelenski poslao božićnu poruku Ukrajincima: 'Svatko od nas u sebi možda misli - neka on umre'
pad nadstrešnice

pad nadstrešnice

Sud odbacio optužbe protiv bivšeg ministra za novosadsku tragediju, pljušte osude
kažnjavanje građana

kažnjavanje građana

Plave vrećice su veći problem od klima i zatvorenih balkona? Ovako se sporni zakon provodi u praksi

najpopularnije

Još vijesti