Trump zaprijetio: 'Ili ćete proizvoditi u SAD-u ili ćete se suočiti s carinama'

Trump je, između ostalog, sudionicima skupa u Davosu kazao kako će se osloniti na Saudijsku Arabiju i naftni kartel Opec 'kako bi snizili cijenu nafte', što bi vjerojatno zahtijevalo dogovor među zemljama članicama da povećaju svoju proizvodnju, prenosi Guardian.

'Iznenađen sam što to nisu učinili prije izbora. To nije pokazalo puno ljubavi time što to nisu učinili', rekao je Trump.

Dodao je da će, ako cijene nafte padnu, 'rusko-ukrajinski rat odmah prestati'.