Trump: Rat s Iranom neće dugo trajati

Sjedinjene Države će biti nadmoćne u slučaju rata s Iranom i eventualni sukob, koji ne bi uključivao američke kopnene snage, "neće dugo trajati", izjavio je u srijedu Donald Trump za mrežu Fox Business.

Američki predsjednik je rekao da se nada da rata neće biti.

"No mi smo, ako se što dogodi, nadmoćni. Mi smo u nadmoćnom položaju i mogu vam reći da to neće dugo trajati. To neće jako dugo trajati i ne govorim o kopnenim snagama", kazao je Trump.