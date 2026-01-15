Trump predstavio plan zdravstvene skrbi i tvrdi da građanima stavlja više novca u džepove

Donald Trump u četvrtak je predstavio plan zdravstvene skrbi, ključno pitanje u kampanji za međuizbore i političku slabu točku američkog predsjednika
Plan bi trebao, kako tvrdi Bijela kuća, sniziti cijene lijekova i premije zdravstvenog osiguranja, povećati transparentnost cijena te pojačati odgovornost osiguravajućih društava.
"Naš plan vas stavlja na prvo mjesto i stavlja više novca u vaše džepove", obećao je 79-godišnji republikanac u video obraćanju objavljenom na X-u.
Međutim, morat će osigurati zeleno svjetlo Kongresa, gdje njegova stranka ima tijesnu većinu i gdje će demokratska oporba voditi žestoku bitku.
Predsjednik, neprijateljski raspoložen poput mnogih republikanaca prema samoj ideji javnog zdravstvenog sustava, također želi preusmjeriti sredstva kojima se trenutno subvencioniraju privatni osiguravatelji i plaćati ih izravno Amerikancima, tvrdeći da će takav sustav u konačnici biti povoljniji.
Plan zahtijeva od osiguravajućih kuća da javno objave koliku dobit ostvaruju iz premija, kao i učestalost odbijanja zahtjeva osiguranika.
Troškovi zdravstvene zaštite glavno su pitanje u kampanji za jesenske međuizbore, kojima će se obnoviti trećina mjesta u Senatu i sva mjesta u Zastupničkom domu.
Prema anketi AP/Norc, 52 posto Amerikanaca vjeruje da su politike Donalda Trumpa do sada negativno utjecale na njihovu zdravstvenu potrošnju.
Objava Donalda Trumpa dolazi u vrijeme kada se demokrati i republikanci već ne slažu oko subvencija za Obamacare, programa javnog zdravstvenog osiguranja usvojen dok je istoimeni demokratski predsjednik bio na dužnosti, a namijenjen prvenstveno kućanstvima s niskim prihodima.
Otkad su te subvencije istekle 31. prosinca, milijuni Amerikanaca su vidjeli kako im troškovi zdravstvenog osiguranja naglo rastu.
Očekivano trajanje života u SAD-u je 78,4 godine, 2,7 godina manje od prosjeka OECD-a.