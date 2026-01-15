Trump predstavio plan zdravstvene skrbi i tvrdi da građanima stavlja više novca u džepove

Međutim, morat će osigurati zeleno svjetlo Kongresa, gdje njegova stranka ima tijesnu većinu i gdje će demokratska oporba voditi žestoku bitku.

"Naš plan vas stavlja na prvo mjesto i stavlja više novca u vaše džepove", obećao je 79-godišnji republikanac u video obraćanju objavljenom na X-u.

Plan bi trebao, kako tvrdi Bijela kuća, sniziti cijene lijekova i premije zdravstvenog osiguranja, povećati transparentnost cijena te pojačati odgovornost osiguravajućih društava.

Predsjednik, neprijateljski raspoložen poput mnogih republikanaca prema samoj ideji javnog zdravstvenog sustava, također želi preusmjeriti sredstva kojima se trenutno subvencioniraju privatni osiguravatelji i plaćati ih izravno Amerikancima, tvrdeći da će takav sustav u konačnici biti povoljniji.

Plan zahtijeva od osiguravajućih kuća da javno objave koliku dobit ostvaruju iz premija, kao i učestalost odbijanja zahtjeva osiguranika.

Troškovi zdravstvene zaštite glavno su pitanje u kampanji za jesenske međuizbore, kojima će se obnoviti trećina mjesta u Senatu i sva mjesta u Zastupničkom domu.

Prema anketi AP/Norc, 52 posto Amerikanaca vjeruje da su politike Donalda Trumpa do sada negativno utjecale na njihovu zdravstvenu potrošnju.

Objava Donalda Trumpa dolazi u vrijeme kada se demokrati i republikanci već ne slažu oko subvencija za Obamacare, programa javnog zdravstvenog osiguranja usvojen dok je istoimeni demokratski predsjednik bio na dužnosti, a namijenjen prvenstveno kućanstvima s niskim prihodima.

Otkad su te subvencije istekle 31. prosinca, milijuni Amerikanaca su vidjeli kako im troškovi zdravstvenog osiguranja naglo rastu.

Očekivano trajanje života u SAD-u je 78,4 godine, 2,7 godina manje od prosjeka OECD-a.