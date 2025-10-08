'ratna zona'

Trump: Gradonačelnik Chicaga i guverner Illinoisa trebali bi biti u zatvoru

I.V./Hina

08.10.2025 u 15:21

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Screenshot / Autor: Fox News
Bionic
Reading

Predsjednik SAD-a Donald Trump u srijedu je pozvao na zatvorsku kaznu gradonačelniku Chicaga Brandonu Johnsonu i guverneru Illinoisa J.B. Pritzkeru, optužujući dvojicu demokrata da nisu zaštitili savezne imigracijske službenike, ne nudeći dokaze

Republikanac Trump komentar je objavio na svojoj društvenoj mreži naredivši slanje trupa Nacionalne garde u Chicago, treći najveći grad u zemlji, unatoč prigovorima lokalnih i državnih dužnosnika.

"Gradonačelnik Chicaga trebao bi biti u zatvoru jer nije zaštitio službenike ICE-a! Guverner Pritzker također!" napisao je Trump, misleći na osoblje američke imigracijske i carinske službe.

Predstavnici Johnsona i Pritzkera nisu bili dostupni za komentar.

vezane vijesti

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa u nedjelju je proglasila Chicago „ratnom zonom” kako bi tamo mogla poslati trupe.

Trupe iz Teksasa poslane su u Illinois kao dio misije zaštite "saveznih funkcija, osoblja i imovine", rekao je dužnosnik Pentagona pod uvjetom anonimnosti, dodajući da su gardisti mobilizirani na početno razdoblje od 60 dana.

„Američki narod, bez obzira na to gdje živi, ​​ne bi trebao živjeti pod prijetnjom okupacije američke vojske, posebno ne samo zato što je vodstvo njihovog grada ili države izgubilo naklonost predsjednika“, rekla je glavna državna odvjetnica Illinoisa i pravna zastupnica Chicaga.

I pripadnici kalifornijske Narodne garde unatoč sudskim blokadama, raspoređeni su u Portland u Oregonu, još jedanom gradu pod vodstvom demokrata.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u KBC-u Sestre milosrdnice

u KBC-u Sestre milosrdnice

Liječnička komora reagirala na zapošljavanje Beroša, otkrili i detalje o njegovoj licenci
reakcija iz mađarske

reakcija iz mađarske

Javili su se iz MOL-a nakon sastanka s Janafom: 'Kao i uvijek...'
opoziv proizvoda

opoziv proizvoda

Povlače se proizvodi za djecu: U grizu ima plastike, a na meti su i crtani junaci

najpopularnije

Još vijesti