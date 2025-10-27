Trump opleo po Putinu zbog testiranja raketa pa na ključno pitanje odgovorio: 'Saznat ćete'

Putin je u nedjelju rekao da je Rusija uspješno testirala svoju krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik, oružje za koje Moskva kaže da može probiti bilo koji obrambeni štit, te najavio njezino raspoređivanje.

Na pitanje postavljeno u zrakoplovu Air Force One o testiranju rakete 9M730 Burevestnik - koju je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall - za koju Moskva tvrdi da je preletjela 14. 000 km, Trump je rekao da SAD ne treba letjeti tako daleko jer ima nuklearnu podmornicu uz obalu Rusije.

'Znaju da imamo nuklearnu podmornicu, najveću na svijetu, odmah uz njihove obale, pa mislim, ne moramo ići 14.000 km', rekao je Trump novinarima, prema audio zapisu koji je objavila Bijela kuća.