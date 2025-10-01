Trump obećao da će braniti Katar u slučaju napada

Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki oružani napad na Katar tretirati kao prijetnju američkoj sigurnosti, po dokumentu objavljenom u srijedu u kojem se navodi da bi američke snage mogle intervenirati radi obrane te bliskoistočne zemlje

Katar je u srijedu pozdravio Trumpovu odluku, ocijenivši je prekretnicom u jačanju obrambenih veza i bilateralne suradnje, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova. Izvršna uredba, koja značajno produbljuje američku predanost Kataru, dolazi nakon što je Izrael prošli mjesec zračnim napadom na Dohu pokušao ubiti čelnike Hamasa. U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u regiji.

Dokument je s datumom od ponedjeljka, kada je Trump u Bijeloj kući primio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i iznio prijedlog za okončanje rata u Pojasu Gaze. Katar je ključni posrednik između Izraela i Hamasa u tom ratu. 'SAD će svaki oružani napad na teritorij, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Države Katara smatrati prijetnjom miru i sigurnosti Sjedinjenih Država', navodi se u uredbi. 'U slučaju takvog napada, Sjedinjene Države će poduzeti sve zakonite i primjerene mjere, uključujući diplomatske, gospodarske i, bude li potrebno, vojne, u cilju obrane interesa Sjedinjenih Država i Države Katara i obnove mira i stabilnost'.