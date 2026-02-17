Ćipe o skandaloznom Dabrinom pjevanju: 'Nismo čuli ime Pavelića, nema ništa sporno'

Skandalozno pjevanje Josipa Dabre u kojem je veličao poglavnika NDH, Antu Pavelića, njegov stranački kolega Stipo Mlinarić Ćipe nazvao je pokladnim pjevanjem

Ne prestaju reakcije javnosti na skandalozno pjevanje saborskog zastupnika DP-a, Josipa Dabre, koji je u istoj pjesmi spomenuo tragično ubijenog Stjepana Radića, ali i ustaškog poglavnika Ante Pavelića. Usput je dodao "za Milorada", aludirajući na Pupovca. Oporba se, naravno, digla na noge, s obzirom na to da je riječ o nastavku prepucavanja oko simbola NDH u javnom prostoru, a premijer Andrej Plenković je poručio da se zbog toga ne trese koalicija, iako je liberal Dario Hrebak najavio mogući odlazak iz Vlade.

Rasprave o pjevanju Sad je na cijelu situaciju reagirao i Dabrin stranački kolega, Stipo Mlinarić Ćipe kojeg su novinari ulovili ispred Sabora. "U Hrvatskoj se već godinu dana raspravlja što će tko pjevati. Od Thompsona, Hipodroma, preko rukometaša, pa sad histerična ljevica želi zabraniti pjevanje na pokladama. Sva sreća pa je sutra čista srijeda pa ovo ludilo prestaje. Normalno je da se svašta pjeva na pokladama i svakavi se likovi spaljuju. Sad bismo to zabranili. Pa lani su bile prijave jer su ljudi pjevali policajki, a nije bio problem kad je Porfirije pjevao "što se to bijeli na Dinari". Nije problem što je Bjelogrlić režirao Svadbu, a u ratu je bio na linijama oko Sarajeva", ustvrdio je Ćipe i dodao da on ne vidi ništa sporno u Dabrinom pjevanju. "Mi ne pripadamo ni četničkoj, ni ustaškoj Hrvatskoj. Dabro je otpjevao pjesmu s dvadesetak ljudi u pokladno vrijeme. Ne vidimo u čemu je problem. Ja sam poslušao pjesmu i ne spominje se Ante Pavelić. Sad mi pričamo o interpretaciji. Za mene su zlatni grobovi 15.000 branitelja koji su dali život u Domovinskom ratu da biste vi mene sad mogli ovo pitati i da raspravljamo ovo. Nema filmova ni pjesama o našim herojima Domovinskog rata, ali ima filmova o partizanskim zločincima", rekao je.

'Mene nećete uhvatiti da pjevam' O potencijalnim sankcijama unutar stranke nije želio govoriti. "Bit će istom kaznom sankcioniran, kao što je Nenad Stazić prije nekoliko godina u Saboru rekao da je malo Hrvata ubijeno na Bleiburgu. To je skandalozno. Ako SDP to nije kaznio, onda nećemo ni mi kazniti ovo. Nismo čuli ime Pavelića i meni to nije sporno. Mene nećete uhvatiti da pjevam, ali sutra je čista srijeda, pepelnica, pa hajmo na misu i pospimo se pepelom. Ako se Dabro u Komletincima obuče u Tita, hoće li vam biti zanimljivo? Problem je što se govori o nekakvom pjevanju. Problem je i jedno i drugo. Vrlo sam dosljedan. Nitko ne zagovara NDH i rasne zakone, ali se zagovara zvijezda petokraka, koliko znam nije zabranjena. Zato nastaju ti problemi, jer zakonom nismo zabranili sve te insignije koje veličaju nakaradne režime, pa i NDH, ali i 50 godina komunizma", ustvrdio je Mlinarić te potom otkrio što smatra izvorom cijele situacije.