Otkrivene proste riječi bijesnog Trumpa nakon izraelskog napada na Dohu

Američki predsjednik navodno je pobjesnio nakon što su Izraelske obrambene snage izvele napad na Dohu, glavni grad Katara

Prema izvješću The Wall Street Journala kojeg je prenio Independent, Donald Trump je, govoreći o izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, bijesno izjavio: „On me zaj*****“, nakon što je doznao da je Netanyahu odobrio zračne napade na vođe Hamasa u Dohi, unatoč tome što je Katar ključni američki saveznik. Trump je javno ostao nepokolebljiv u podršci izraelskoj vojnoj kampanji u Gazi, no privatno je, tvrde izvori, bio ogorčen. Rekao je da nije zadovoljan Izraelom i da takve operacije „ne pridonose ni izraelskim ni američkim ciljevima“. Navodno je ukorio izraelskog premijera Prema navodima ljudi bliskih administraciji, u Trumpu je izbio u bijes kada je primio vijest o napadu te se obrušio pred svojim suradnicima, uključujući i američkog državnog tajnika Marca Rubia, rekavši: „Netanyahu me je**.“

Ranija izvješća sugeriraju da je Trump ukorio izraelskog premijera jer ga nije obavijestio o planu napada na katarsku prijestolnicu. Nakon operacije, navodno ga je nazvao i pitao jesu li ciljevi pogođeni, a kad je doznao da nisu, bio je izrazito nezadovoljan. Katarski premijer, šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, odgovorio je žestoko: „Došlo je vrijeme da međunarodna zajednica prestane koristiti dvostruke standarde i da kazni Izrael za sve zločine koje je počinio.“

Uoči državnog posjeta Rubia Izraelu, Trump je javno upozorio izraelskog čelnika da postupi obazrivo: „Moja je poruka da moraju biti vrlo, vrlo oprezni. Moraju nešto učiniti protiv Hamasa, ali Katar je bio i ostaje veliki saveznik Sjedinjenih Država.“ Međutim, nedavni događaji sugeriraju da Netanyahu nije poslušao Trumpova upozorenja. Izrael se, prema analitičarima, sve agresivnije postavlja prema državama Bliskog istoka, pa čak i prema saveznicima Washingtona.

„Zbunjen sam, kao i mnogi drugi Izraelci“, rekao je za WSJ Itamar Rabinovich, bivši izraelski veleposlanik u SAD-u. „Jedino što Netanyahu stvarno ima jest Trumpova podrška.“ Izraelski pristup: Traži oprost, a ne dopuštenje Damian Murphy, bivši direktor osoblja demokrata u senatskom odboru za vanjske odnose, dodao je: „Netanyahu zna da, iako Bijela kuća može malo gunđati, u praksi se sve svodi na pristup ‘traži oprost, a ne dopuštenje’.“

