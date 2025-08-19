Trump nije siguran što će Putin napraviti: Ako ne sklopi sporazum suočit će se s opakom situacijom

"Iskreno, ne mislim da će to biti problem. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni, ali nikad se ne zna", izjavio je Trump u intervjuu Fox Newsu.

Trump je to rekao dan nakon sastanka u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, a nakon njegova susreta s Putinom u petak na Aljasci.

"U idućim tjednima saznat ćemo što predsjednik Putin želi....Moguće je da ne želi sklopiti sporazum", izjavio je Trump i dodao da će se ruski čelnik suočiti s "opakom situacijom" ako se to ne dogodi.