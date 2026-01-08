SUPROTNO INTERESIMA

Trump povlači SAD iz raznih UN-ovih tijela, među ostalim i iz ključnog ugovora o klimi

I.H./Hina

08.01.2026 u 09:00

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL
Bionic
Reading

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je u srijedu da će se njegova zemlja povući iz 66 međunarodnih ili UN-ovih tijela, među kojima i iz ključnog ugovora o klimi i UN-ova tijela koje promiče ravnopravnost spolova i osnaživanje žena, jer "djeluju suprotno nacionalnim interesima SAD-a".

Među 35 tijela koja nisu dijelom UN-a i 31 UN-ovo koje je Trump naveo u dopisu visokim dužnosnicima vlade jest i Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC), koja se smatra "temeljnim" klimatskim ugovorom, a ona je i matični sporazum Pariškog klimatskog sporazuma iz 2015. godine.

vezane vijesti

Sjedinjene Države prošle su godine prvi put u tri desetljeća preskočile godišnji međunarodni summit UN-a o klimi, COP30.

"Sjedinjene Države bile bi prva zemlja koja bi se povukla iz UNFCCC-a", rekao je Manish Bapna, ravnatelj Vijeća za obranu prirodnih resursa. „Svaka druga nacija je članica, dijelom zato što prepoznaje da čak i osim moralnog imperativa rješavanja klimatskih promjena, mjesto za stolom u tim pregovorima predstavlja priliku za oblikovanje opće ekonomske politike i prilika“, rekao je Bapna.

Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova
  • Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova
  • Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova
  • Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova
  • Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova
  • Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova
Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova Izvor: Profimedia / Autor: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia

SAD će također napustiti UN Women, koji radi na ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena, te UN-ov Populacijski fond (UNFPA), agenciju međunarodnog tijela usmjerenu na planiranje obitelji, kao i zdravlje majki i djece u više od 150 zemalja. SAD su prošle godine smanjile financiranje UNFPA-e.

„Za subjekte Ujedinjenih naroda, povlačenje znači prestanak sudjelovanja ili financiranja tih subjekata u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom“, stoji u dopisu. Trump je već uvelike smanjio dobrovoljno financiranje većine agencija UN-a. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa još nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Trumpov oprez prema stranim organizacijama

Trumpov potez rezultat je njegove dugogodišnje rezerviranosti prema multilateralnim institucijama, posebno Ujedinjenim narodima. Više je puta doveo u pitanje učinkovitost, troškove i odgovornost međunarodnih tijela, tvrdeći da često ne služe interesima SAD-a.

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Kena Betancur

Od početka svog drugog mandata prije godinu dana, Trump nastoji smanjiti američko financiranje Ujedinjenih naroda, zaustavio je angažman SAD-a s Vijećem UN-a za ljudska prava, produžio obustavu financiranja palestinske humanitarne agencije UNRWA-e i napustio kulturnu agenciju UN-a UNESCO. Također je najavio planove za napuštanje Svjetske zdravstvene organizacije i Pariškog sporazuma o klimi.

Ostali subjekti na američkom popisu su Konferencija UN-a o trgovini i razvoju, Međunarodni energetski forum, Registar konvencionalnog naoružanja UN-a i Komisija UN-a za izgradnju mira. Bijela kuća izjavila je da deseci subjekata koje Washington želi što prije napustiti promiču "radikalne klimatske politike, globalno upravljanje i ideološke programe koji su u sukobu s američkim suverenitetom i ekonomskom snagom".

Navela je da je taj potez dio revizije svih međunarodnih međuvladinih organizacija, konvencija i ugovora.

"Ova povlačenja okončat će financiranje i sudjelovanje američkih poreznih obveznika u subjektima koji promiču globalističke agende ispred američkih prioriteta ili koji se neučinkovito bave važnim pitanjima tako da je novac američkih poreznih obveznika najbolje raspodijeliti na druge načine za podršku relevantnim misijama", navodi se u izjavi Bijele kuće.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MARINERA

MARINERA

Rusi ga preuzeli, Britanci nadzirali, Amerikanci zaplijenili: Zašto je zahrđali naftni tanker uzburkao Atlantik
OGLASIO SE I HAK

OGLASIO SE I HAK

Ledeno jutro u Hrvatskoj, izmjereno -20.3 °C. Izdana i upozorenja, HZJZ objavio preporuke
želje za 2027.

želje za 2027.

Trumpov vojni megaproračun: 'Ovo se nije dogodilo od Korejskog rata'

najpopularnije

Još vijesti