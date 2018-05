Trump nakon otkazivanja susreta s Kimom upozorio da je njegova 'vojska spremna'

Američki predsjednik Donald Trump otkazao je u četvrtak povijesni susret sa sjevernokorejskim vođom Kimom Jongom Unom i upozorio da je američka vojska spremna u slučaju nekog nesmotrenog poteza Pyongyanga

Velika Britanija je također izrazila razočaranje odgodom planiranog susreta u lipnju između Trumpa i Kim Jong Una.

'Razočarani smo što neće doći to tog susreta koji je bio planiran. Želimo vidjeti sporazum koji će omogućiti potpuno nepovratnu i provjerljivu denuklearizaciju Korejskog poluotoka i nastavit ćemo na tome raditi s našim partnerima', kazala j glasnogovornica premijerke Therese May.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je 'duboku zabrinutost' odgodom sastanka i pozvao strane na nastavak dijaloga.

'Duboko sam zabrinut odgodom planiranog sastanka u Singaporu između predsjednika SAD-a i vođe Demokratske Narodne Republike Koreje', kazao je Guterres u Ženevi.

Također je dvije strane pozvao na nastavak dijaloga kako bi se našao 'put prema miroljubivoj i dokazanoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka'.

Odmah nakon vijesti iz Bijele kuće, demokratkinja u američkom Zastupničkom domu Nancy Pelosi ocijenila je da je odgoda summita dobra stvar za Kim Jong Una, dodavši da je tim činom američki predsjednik legitimizirao 'razbojnika' i čelnika te 'policijske države'.

'Mislim da je to dobro ispalo za Kim Jong Una. Dobio je globalno priznanje i ugled i on je veliki pobjednik. A kada je dobio pismo od predsjednika Trumpa i kazao 'OK, nema veze', mora da se sada valja od smijeha u svojoj Sjevernoj Koreji', kazala je Pelosi.

Pyongyang razljutila usporedba s Libijom

Ranije u četvrtak Sjeverna Koreja ponovno je zaprijetila kako će se povući iz planova za summit idućeg mjeseca i upozorila da je spremna za nuklearno sučeljavanje s Washingtonom ako to bude potrebno.

U izjavi koju su prenijeli sjevernokorejski mediji, zamjenik ministra vanjskih poslova Choe Son Hui nazvao je potpredsjednika SAD-a Mikea Penca 'političkim neznalicom' zbog usporedbe Sjeverne Koreje, 'države koja ima nuklearno oružje', s Libijom, u kojoj je tadašnji čelnik Moamer Gadafi prekinuo s nuklearnim programom da bi ga potom ubili saveznici NATO-a.

Mala skupina novinara iz više zemalja, koje je odabrala Sjeverna Koreja, svjedočila je u četvrtak razaranju tunela na poligonu za nuklearno testiranje u Punggye-riju, što je po tumačenju Pjongjanga dokaz njihove dosljednosti u obvezi okončanja nuklearnog testiranja.

Razaranje mjesta za koje Sjeverna Koreja tvrdi da je jedino postrojenje za nuklearno testiranje s kojim raspolaže dočekano je s raširenom dobrodošlicom, uz ocjenu da je riječ o pozitivnom iako ponajviše simboličnom koraku prema smanjenju napetosti povezanih s njezinim naoružanjem.

Kim je ranije objavio da je razvoj sjevernokorejskog nuklearnog programa dovršen, a pojavila su se i nagađanja da je postrojenje o kojem je riječ zapravo ionako bilo nepotrebno.