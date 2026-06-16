Trump je u Iranu napravio jedan najvećih strateških promašaja u američkoj povijesti

Donald Trump stigao je na samit skupine G7 u Francuskoj s namjerom da sporazum s Iranom predstavi kao diplomatski uspjeh, no dogovor koji su postigli Washington i Teheran mnogi vide kao prešutno priznanje da rat nije ostvario ključne američke ciljeve

Sporazum zasad predviđa prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca dok će se o ostalim pitanjima pregovarati tijekom 60-dnevnog primirja. Budući da je Hormuški tjesnac bio otvoren prije krize koju su pokrenuli Donald Trump i Benjamin Netanyahu, to zapravo znači povratak na stanje prije rata. Nakon ratnih akcija, koje su stajale oko 30 milijardi dolara i odnijele tisuće života, postavlja se pitanje: je li Trump ostvario išta od onoga što je planirao? Analiza koju je objavio Skynews ne ide mu u prilog.

Pet ciljeva ostalo je neostvareno Iranski nuklearni program nije zaustavljen, a o sudbini zaliha visoko obogaćenog uranija i budućnosti programa obogaćivanja tek će se pregovarati. Niti promjena režima nije ostvarena, iako su ajatolah Ali Hamenei i dio visokih vojnih dužnosnika ubijeni, jer su ih naslijedili još tvrđi politički akteri. Rat nije osnažio ni protivnike vlasti u Iranu. Naprotiv, postoje naznake da je učvrstio režim u Teheranu. Osim navedenog, bitno je to da niti arsenal balističkih projektila Irana nije uništen. Prema procjenama američkih obavještajnih službi, oko 70 posto njih i dalje je operativno. Pored toga, sporazum zasad ne obuhvaća ni iranske regionalne saveznike i povezane skupine. S druge strane, Trumpovi pristaše ističu da su iranske vojne sposobnosti znatno oslabljene, no ključna poluga moći ostala je netaknuta: kontrola Hormuškog tjesnaca.