Trump je u Iranu napravio jedan najvećih strateških promašaja u američkoj povijesti

Donald Trump stigao je na samit skupine G7 u Francuskoj s namjerom da sporazum s Iranom predstavi kao diplomatski uspjeh, no dogovor koji su postigli Washington i Teheran mnogi vide kao prešutno priznanje da rat nije ostvario ključne američke ciljeve
Sporazum zasad predviđa prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca dok će se o ostalim pitanjima pregovarati tijekom 60-dnevnog primirja. Budući da je Hormuški tjesnac bio otvoren prije krize koju su pokrenuli Donald Trump i Benjamin Netanyahu, to zapravo znači povratak na stanje prije rata.
Nakon ratnih akcija, koje su stajale oko 30 milijardi dolara i odnijele tisuće života, postavlja se pitanje: je li Trump ostvario išta od onoga što je planirao?
Analiza koju je objavio Skynews ne ide mu u prilog.
Pet ciljeva ostalo je neostvareno
Iranski nuklearni program nije zaustavljen, a o sudbini zaliha visoko obogaćenog uranija i budućnosti programa obogaćivanja tek će se pregovarati. Niti promjena režima nije ostvarena, iako su ajatolah Ali Hamenei i dio visokih vojnih dužnosnika ubijeni, jer su ih naslijedili još tvrđi politički akteri. Rat nije osnažio ni protivnike vlasti u Iranu. Naprotiv, postoje naznake da je učvrstio režim u Teheranu.
Osim navedenog, bitno je to da niti arsenal balističkih projektila Irana nije uništen. Prema procjenama američkih obavještajnih službi, oko 70 posto njih i dalje je operativno. Pored toga, sporazum zasad ne obuhvaća ni iranske regionalne saveznike i povezane skupine.
S druge strane, Trumpovi pristaše ističu da su iranske vojne sposobnosti znatno oslabljene, no ključna poluga moći ostala je netaknuta: kontrola Hormuškog tjesnaca.
Iransko ratno zrakoplovstvo uvelike je uništeno, a pogođene su i brojne vojne baze. Ipak, političko i vojno vodstvo zadržalo je kontrolu nad državom.
Sporazum bez ključnih pomaka
Trenutačni dogovor ne donosi ono što je sadržavao nuklearni sporazum koji je administracija Baracka Obame postigla 2015. godine. Visoko obogaćeni uranij ostaje u Iranu i program obogaćivanja može se obnoviti, a zasad nema ni zabrane tog procesa.
Za Trumpa je ovaj sporazum prilika za izlaz iz sukoba, kao i šansa da smanji rizik od ozbiljnih gospodarskih posljedica te popravi političke izglede Republikanske stranke uoči izbora na polovici mandata.
Predstojeći pregovori bit će iznimno zahtjevni jer je Teheran tijekom sukoba stekao utjecaj kakav dosad nije imao. Kontrola nad Hormuškim tjesnacem omogućila mu je da utječe na gotovo petinu svjetske opskrbe naftom, što bi mu moglo dati dodatnu pregovaračku snagu.
Napad na tu državu pokazao se ozbiljnom pogreškom za Trumpa. Njime je narušio međunarodni položaj Sjedinjenih Američkih Država, a Iranu potencijalno dao veći utjecaj nego prije sukoba.
Zbog toga bi ovaj rat mogao ostati upamćen kao jedan od najvećih strateških promašaja u modernoj američkoj povijesti.