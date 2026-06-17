Trump je nadomak dogovora s Iranom, ali jedan čovjek mogao bi mu pokvariti plan

No izraelski zračni napadi na južni Libanon i pojedine dijelove Bejruta nastavljaju se, a izraelske vlasti ne pokazuju spremnost na povlačenje, piše The Conversation .

Prema navodima više medija, Iran je potpisivanje sporazuma uvjetovao povlačenjem izraelskih snaga s područja južnog Libanona koji su Izraelci zauzeli tijekom rata. Američki predsjednik Donald Trump navodno je rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da mora pokazati veću odgovornost kada je riječ o Libanonu.

Jedno od njih odnosi se na Libanon i ulogu Izraela.

Trump i Netanyahu sve češće na suprotnim stranama

Iako detalji memoranduma još nisu javno objavljeni, izvori tvrde da bi Washington trebao preuzeti odgovornost za obuzdavanje izraelskih vojnih aktivnosti u Libanonu. Stoga je sve više pozornosti usmjereno na odnos Trumpa i Netanyahua koji su posljednjih mjeseci ionako napeti.

Prema pisanju Axiosa, Trump je tijekom nedavnih razgovora rekao da je ljut zbog izraelskih vojnih akcija. 'Zašto je Bibi morao izvesti taj napad? Bio sam bijesan. Rekao sam mu da ne zna prosuđivati', navodno je izjavio američki predsjednik.

Nekoliko tjedana ranije, prema istom izvoru, dvojica čelnika vodila su vrlo napet telefonski razgovor nakon izraelskih prijetnji nastavkom zračnih udara.

Različiti interesi Washingtona i Jeruzalema

Napetosti između dvojice lidera odražavaju i šire strateške razlike između SAD-a i Izraela. Za Washington je ključno da memorandum s Iranom bude potpisan i da se stvori okvir za dugoročniju stabilizaciju regije. Za velik dio izraelske političke scene takav dogovor predstavlja 'neprihvatljivo popuštanje Teheranu'.

Posebno oštar bio je izraelski ministar financija Itamar Ben-Gvir, koji je poručio da Izrael ne bi smio prihvatiti američki plan prekida vatre. 'Suverena država nije izvođač radova nijedne supersile. Nije vezana sporazumima koji joj onemogućuju zaštitu vlastitih građana', rekao je Ben-Gvir.

Dodao je da Izrael mora nastaviti s vojnim operacijama u južnom Libanonu i zadržati neovisnost u donošenju sigurnosnih odluka. Sličan stav zauzeo je i izraelski ministar obrane Israel Katz, koji je najavio da će izraelske snage ostati u južnom Libanonu te odgovoriti na svaki eventualni iranski napad.

Netanyahu ne odustaje od sigurnosnih zona

Ni sam Netanyahu ne pokazuje znakove popuštanja. Na konferenciji za novinare 15. lipnja izjavio je da je Izrael uspostavio sigurnosne zone oko svojih granica te da će one ostati. 'To smo učinili u Gazi, Libanonu i Siriji. Želim biti jasan: ostat ćemo u tim sigurnosnim zonama kako bismo zaštitili svoju zemlju', rekao je izraelski premijer.

Takva pozicija izravno dovodi u pitanje pretpostavke na kojima počiva sporazum između Washingtona i Teherana te otvara pitanje može li se dogovor uopće održati ako Izrael odbije ispuniti očekivanja koja Iran smatra ključnima.

Uoči planiranog potpisivanja memoranduma ostaje nejasno hoće li Trump izvršiti snažniji pritisak na Netanyahua kako bi zaustavio vojne operacije u Libanonu ili će tolerirati izraelske poteze i time riskirati propast sporazuma koji smatra jednim od svojih najvažnijih vanjskopolitičkih projekata.

Pitanje je osjetljivo i jer obojicu političara uskoro očekuju važni izbori. Netanyahu bi se do listopada mogao suočiti s parlamentarnim izborima u Izraelu, dok Trumpovu administraciju početkom studenoga čekaju izbori za Kongres.