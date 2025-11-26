Trump i dalje u svađi s Južnoafričkom Republikom: 'Neće dobiti pozivnicu za G20'

„Na kraju G20, Južna Afrika odbila je predati predsjedanje G20 višem predstavniku iz našeg američkog veleposlanstva, koji je prisustvovao završnoj ceremoniji“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Skupina G20 usvojila je u subotu deklaraciju u kojoj se dotiče klimatske krize i drugih globalnih izazova, unatoč američkim primjedbama, što je navelo Bijelu kuću da optuži JAR da iskorištava svoje predsjedanje skupinom.

„Stoga, na moju uputu, Južna Afrika NEĆE dobiti pozivnicu za G20 2026.", koji će se održati u Miamiju, rekao je Trump.

Američki predsjednik Trump kao i njegovi ruski i kineski kolege Vladimir Putin i Xi Jinping su neki od čelnika koji su otkazali dolazak na prvi samit skupine G20 u Africi.

Trumpova administracija bojkotirala je događaj tvrdeći da se Afrikaneri suočavaju s progonom na temelju svoje rase u zemlji s crnačkom većinom, što je južnoafrička vlada demantirala.