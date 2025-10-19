izraelski mediji

Izrael je prvi popustio: Vojska izvela zračni napad na Gazu

M.Da./Hina

19.10.2025 u 12:00

Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
Izraelska vojska pokrenula je napad na Gazu, dok se Izrael i palestinska militantna skupina Hamas međusobno okrivljuju zbog kršenja primirja postignutog uz posredovanje SAD-a s ciljem okončanja rata u enklavi, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji

Za sada nema komentara vojske ili Hamasa o tom napadu. Izraelski javni medij Kan izvijestio je da zračne snage napadaju Rafah na jugu Gaze. Većina medija opisala je napad kao zračni udar.

Izraelska vojska u petak je objavila da je "nekoliko terorista" otvorilo vatru na vojnike u području Rafaha, ne ranivši ih. Vojska je kasnije objavila da je istog dana pogodila drugu skupinu "terorista" koji su se približavali trupama u Kan Junisu.

Izraelska vojska nastavit će djelovati kako bi uklonila neposredne prijetnje, poručuje se.

Kršenje primirja

Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenje primirja, a Izrael je objavio da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta, koji se trebao otvoriti u ponedjeljak, ostati zatvoren do daljnjega.

Izrael i Hamas se spore oko povrata tijela umrlih talaca. Izrael zahtijeva da Hamas ispuni svoje obveze u predaji preostalih 28 tijela talaca.

Hamas je vratio svih 20 živih talaca i 12 umrlih, ali je rekao da proces zahtijeva trud i posebnu opremu za vađenje trupala zakopanih pod ruševinama.

Izraelski vojni dužnosnik rekao je u nedjelju da je Hamas izveo više napada na izraelske snage unutar Gaze, među kojima i napad raketnim granatama i snajperski napad na izraelske vojnike. "Oba incidenta dogodila su se u području pod izraelskom kontrolom... Ovo je oštro kršenje primirja", rekao je dužnosnik.

A Hamasov visoki dužnosnik Izat Al Rišek rekao je u nedjelju da je palestinska militantna skupina i dalje predana primirju, koje je, kako kaže, Izrael više puta prekršio. Ni Al Rišek ni izraelski vojni dužnosnik nisu se osvrnuli na navodne izraelske napade u Gazi u nedjelju.

Razorena Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER

Izrael 47 puta prekršio primirje?

Ured za medije u Gazi u toj enklavi u subotu je priopćio da je Izrael 47 puta prekršio sporazum o primirju, a u tim je incidentima poginulo 38 osoba, a 143 su ranjene.

Još treba vidjeti utjecaj izraelskih napada u nedjelju, najozbiljnijeg testa snage ionako krhkog sporazuma otkako je stupio na snagu 11. listopada. Sporazum o primirju također uključuje povećanje pomoći enklavi, gdje je u kolovozu utvrđeno da je raširena glad od kojega pate stotine tisuća ljudi, prema podacima sustava za praćenje gladi diljem svijeta IPC-ju.

I dalje postoje goleme prepreke Trumpovu planu za okončanje rata. Ključna pitanja - razoružavanje Hamasa, upravljanje Gazom, sastav međunarodnih "stabilizacijskih snaga" i koraci prema stvaranju palestinske države tek trebaju biti riješena.

Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Republika Srpska dobila privremenu predsjednicu
Na prosvjedu za Palestinu u centru Zagreba skupina muškaraca podigla izraelsku zastavu
Amerikanci povećavaju proizvodnju snažnog oružja: Boeing dobio posao stoljeća

