Crna lista Bijele kuće: Trump krenuo u konačni obračun s medijima, sad ih i javno ocrnjuje

Na internetskim stranicama Bijele kuće pojavila se stranica Dvorana srama, na kojoj je objavljen 'medijski prijestupnik tjedna', odnosno medij za kojeg Trumpova administracija tvrdi da izvještava lažno i pristrano, pa makar to bila potpuna neistina
Poznato je da američki predsjednik Donald Trump ima napet odnos s novinarima. Nakon što je novinarku New York Timesa, koja je primijetila da voli pridrijemati tijekom važnih sastanaka nazvao "trećerazrednom novinarkom koja je ružna i iznutra i izvana", njenoj kolegici iz Bloomberga je na pitanje o dosjeima Jeffreyja Epsteina poručio: "Šuti, prasice!"
No, tu nije stao. Na internetskim stranicama Bijele kuće nedavno je osvanula rubrika nazvana "Dvorana srama". Na njoj se bira "medijski prijestupnik tjedna", odnosno mediji i njihovi novinari, koji prema tvrdnjama Trumpove administracije, objavljuju "lažne vijesti".
Tako su, prema njihovom sudu, lažno i pristrano dosad izvještavali redom eminentni mediji: CNN, MSNBC, CBS News, The Washington Post, The New York Times, Associated Press, Reuters, Axios, Politico, The Hill... Zanimljivo, među "prijestupnicima" nema Fox Newsa, koji mu je tradicionalno vrlo naklonjen, piše AP.
Na meti i Washington Post
U Bijeloj kući ovaj potez pravdaju borbom protiv "neutemeljenih laži, namjerno izostavljenog konteksta i otvorenog ljevičarskog ludila medija lažnih vijesti", što je "težak zadatak koji zahtijeva pomoć svih koji vjeruju u činjenice i točnost, a ne u lažne vijesti".
Stoga su čak i pozvali građane da im dojavljuju o člancima i televizijskim prilozima koji su "nepobitno netočni".
"Medijski prijestupnik tjedna" je The Washington Post zbog članka o tome kako je američki ministar obrane Pete Hegseth riječima: "Pobijte ih sve", naredio ubojstvo dvoje preživjelih nakon američkog napada na brod koji je navodno prevozio drogu. Iz Bijele kuće kažu da je riječ o "neutemeljenoj laži kojoj je cilj potkopavanje antiterorističke operacije Ministarstva rata“ te pokušaju "diskreditacije američkih ratnika i rasplamsavanja antiameričkog raspoloženja".
Trump, pak, tvrdi da se radilo o "zakonitom napadu", jer su SAD u formalnom oružanom sukobu s narkokartelima. Većina pravnika i neovisnih analitičara se s time ne slaže.