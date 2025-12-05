Crna lista Bijele kuće: Trump krenuo u konačni obračun s medijima, sad ih i javno ocrnjuje

Poznato je da američki predsjednik Donald Trump ima napet odnos s novinarima. Nakon što je novinarku New York Timesa, koja je primijetila da voli pridrijemati tijekom važnih sastanaka nazvao "trećerazrednom novinarkom koja je ružna i iznutra i izvana", njenoj kolegici iz Bloomberga je na pitanje o dosjeima Jeffreyja Epsteina poručio: "Šuti, prasice!"

No, tu nije stao. Na internetskim stranicama Bijele kuće nedavno je osvanula rubrika nazvana "Dvorana srama". Na njoj se bira "medijski prijestupnik tjedna", odnosno mediji i njihovi novinari, koji prema tvrdnjama Trumpove administracije, objavljuju "lažne vijesti".

Tako su, prema njihovom sudu, lažno i pristrano dosad izvještavali redom eminentni mediji: CNN, MSNBC, CBS News, The Washington Post, The New York Times, Associated Press, Reuters, Axios, Politico, The Hill... Zanimljivo, među "prijestupnicima" nema Fox Newsa, koji mu je tradicionalno vrlo naklonjen, piše AP.