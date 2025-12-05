'peace prize'

Trump dobio utješnu nagradu za mir: Sam si je stavio medalju oko vrata

05.12.2025 u 18:47

Donald Trump si dodjeljuje FIFA-inu nagradu za mir
Donald Trump si dodjeljuje FIFA-inu nagradu za mir Izvor: Profimedia / Autor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump dobitnik je prve FIFA-ine nagrade za mir, koju si je praktički sam dodijelio tijekom ždrijeba skupina za SP u nogometu koji se sljedeće godine održava baš u SAD-u, uz suorganizaciju Kanade i Meksika

Na ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo u nogometu koje će se sljedeće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, FIFA je pop prvi put dodijelila tzv. 'Peace Prize', nagradu za mir.

Dobio ju je američki predsjednik Donald Trump, koji je počasnu medalju sam stavio oko vrata, umjesto da je primi od predsjednika FIFA-e, Giannija Infantina, koji se u jednom trenutku pojavio na pozornici kao voditelj ždrijeba, iako to dosad nije bilo uobičajeno.

Podsjetimo, FIFA je prije mjesec dana odlučila da će uvesti nagradu "kako bi se nagradili pojedinci koji su poduzeli iznimne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude diljem svijeta".

To je odmah potaknulo glasine kako će je osvojiti Donald Trump, koji je razočaran time što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, za kako sam kaže "sedam riješenih ratova". Osim toga, Infantino je u bliskim odnosima s Trumpom.

>>> Trump nije dobio Nobelovu nagradu za mir, ali sada su izmislili jednu samo za njega? <<<

Glasine su se obistinile, a ova nagrada samo je jedna u nizu pogodnosti FIFA-e prema američkom predsjedniku. Naime, u srpnju je FIFA otvorila ured u Trump Toweru u New Yorku i imenovala Ivanku Trump u upravni odbor dobrotvornog obrazovnog projekta sufinanciranog prodajom ulaznica za Svjetsko prvenstvo.

>>> Ždrijeb skupina za SP možete pratiti OVDJE. <<<

