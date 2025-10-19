'vjerodostojna izvješća'

Hamas planira napasti civile u Gazi? Amerikanci tvrde da je to neizbježno

19.10.2025 u 10:07

Američki State Department upozorio je u subotu na 'neizbježan' napad islamističke militantne skupine Hamas na palestinske civile u Gazi

"Taj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi izravno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut naporima posrednika“, priopćio je State Department.

SAD je izjavio da je obavijestio pokrovitelje mirovnog plana za Gazu o "vjerodostojnim izvješćima".

Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika.

"Ako Hamas napadne, poduzet će se mjere za zaštitu naroda Gaze i očuvanje integriteta prekida vatre", priopćio je State Department.

