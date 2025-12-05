Arhitekt se sukobio s ministrom: Pogoduje se špekulantima, a građani postaju drugorazredni

Saborska rasprava o novom paketu zakona o prostornom uređenju i gradnji izazvala je oštre podjele. Dok Vlada tvrdi da reforme donose bržu i učinkovitiju izgradnju stanova, oporba i struka upozoravaju da se otvara prostor za zloporabe i slabljenje sustavne zaštite prostora

U emisiji Otvoreno HRT-a o zakonu su govorili ministar prostornog uređenja Branko Bačić, saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš, predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac i arhitekt Nikola Bašić. Rajka Bunjevac podsjetila je da se zakon o prostornom uređenju iz 2013. ozbiljno primjenjuje tek posljednje dvije godine, a da je struka još tada tražila njegovu doradu. „Tražili smo novi zakonski okvir, posebno za prostorno uređenje i gradnju, s razdvajanjem na zakon o gradnji i zakon o energetskoj učinkovitosti“, rekla je. Istaknula je da prijedlog i dalje ignorira temeljnu hijerarhiju prostornih planova: strateški planovi određuju smjer, a provedbeni detalje. „Sada se i dalje omogućuje da se iz planova višeg reda izravno provode zahvati u prostoru, što nije u skladu s osnovama urbanizma.“

Bačić: Zakon donosi bržu i digitalnu gradnju Ministar Bačić rekao je da je na javno savjetovanje pristiglo oko 1700 primjedbi, od kojih je 30 posto prihvaćeno. „Ovo je reformski paket koji uređuje prostor, gradnju i energiju. Donosimo zakone koji ubrzavaju izdavanje dozvola i omogućuju pristupačno stanovanje“, rekao je. Pojašnjava da će se za projekte od državnog značaja dozvole moći izdavati izravno iz državnog plana prostornog razvoja, bez mijenjanja lokalnih planova. „Primjerice, željeznička pruga Rijeka – granica s Mađarskom mogla bi dobiti dozvolu direktno iz državnog plana“, dodao je. Vlada, kaže, time ostvaruje tri cilja mandata – digitalizaciju, dekarbonizaciju i demografiju. „Od 1. siječnja cijeli sustav prostornog uređenja bit će digitaliziran. Propisujemo standarde energetske učinkovitosti i otvaramo put za bržu izgradnju stanova koje će građani moći priuštiti.“ Mrak-Taritaš: Opasnost za male općine Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš upozorila je da zakon ide dalje od onoga što je nužno. „Državne dozvole oduvijek su postojale za velike infrastrukturne projekte poput autocesta i željeznica. No ako se taj princip proširi i na stambenu gradnju, vraćamo se točkastom urbanizmu iz devedesetih, koji je devastirao prostor“, rekla je. Smatra da bi male općine mogle ostati bez sredstava za komunalnu infrastrukturu: „Ako doprinosi investitora ne pokriju troškove, razlika će se plaćati iz komunalne naknade – a to je za mnoge prevelik teret.“ Dodala je da podržava priuštivo stanovanje, ali upozorava da „svaka gradnja mora poštivati osnovnu namjenu prostora“.