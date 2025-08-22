Trump dao Putinu novi rok za mir u Ukrajini: Zanimljiva vremena su pred nama!

Američki predsjednik sastao se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim 18. kolovoza, samo nekoliko dana nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom . Međutim, unatoč tim razgovorima, nije postignut nikakav konkretan napredak.

„Znat ćemo u roku od dva tjedna hoće li biti mira u Ukrajini. Nakon toga možda ćemo morati krenuti drugačijim putem“, izjavio je Trump konzervativnom komentatoru Toddu Starnesu, prenosi Kyiv Independent .

Ovi komentari posljednji su u nizu sličnih rokova koje je Trump ranije postavljao za završetak rata u Ukrajini – iako nijedan od tih datuma nije bio praćen konkretnim djelovanjem nakon što su prošli.

Istoga dana, 21. kolovoza, Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao kako Ukrajina ne može dobiti rat bez napada na teritoriju Rusije. Pritom je optužio bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena da je Ukrajini dopustio samo da se „brani, a ne da uzvraća udarce“.

'Zanimljiva vremena'

Trump je ponovno naglasio da rata uopće ne bi bilo da je on bio na vlasti, zaključujući poruku rečenicom: „Zanimljiva vremena su pred nama!“

Ove izjave primjetno odudaraju od njegovog stava iz prosinca 2024., kada je u intervjuu za časopis Time, neposredno prije stupanja na dužnost, nazvao „velikom pogreškom“ to što je Washington Ukrajini omogućio korištenje američkog oružja protiv ciljeva duboko unutar Rusije. Tada je upozoravao da takvi napadi nose rizik opasne eskalacije sukoba.

Bidenova administracija 2024. godine ipak je odobrila upotrebu američkih raketa dugog dometa ATACMS za napade unutar Rusije.

Ranije istog dana, 21. kolovoza, američki senator Lindsey Graham uputio je Rusiji oštar zahtjev da vrati tisuće ukrajinske djece otete tijekom rata, upozoravajući da će se, u suprotnom, zalagati za donošenje zakona kojim bi Rusija bila službeno proglašena državom sponzorom terorizma.

Rusija otimala djecu

„Tijekom rata između Rusije i Ukrajine, Rusija je otela više od 19.000 ukrajinske djece. Krađa djece iz njihove domovine predstavlja podli i barbarski čin“, napisao je Graham na platformi X. „Od početka godine ističem da ću potaknuti zakonodavstvo kojim bi se Rusija označila kao država sponzor terorizma prema američkom zakonu ako ne vrate djecu.“

Republikanac iz Južne Karoline dodao je kako bi takva oznaka „učinila poslovanje s Putinovom Rusijom radioaktivnim za druge zemlje i tvrtke“. Sjedinjene Američke Države trenutačno kao državne sponzore terorizma klasificiraju Kubu, Sjevernu Koreju, Iran i Siriju. Ovu oznaku donosi državni tajnik, bez potrebe za odobrenjem Kongresa.

Takva klasifikacija povlači za sobom široke sankcije, uključujući zabranu američke inozemne pomoći, ograničenja izvoza i prodaje obrambene opreme, kao i financijske restrikcije.

Ukrajina tvrdi da je Rusija od početka potpune invazije 2022. godine otela najmanje 19.546 djece, koja su potom premještena u Rusiju, u okupirane dijelove Ukrajine ili u Bjelorusiju. Prema podacima ukrajinske inicijative Bring Kids Back UA, dosad je vraćeno tek 1560 djece.