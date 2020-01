Pogledajte snimku New York Timesa; tvrde da pokazuje obaranje ukrajinskog Boeinga 737 iranskom raketom

Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je u četvrtak da je nekoliko obavještajnih izvora, uključujući kanadske, navelo da je iranska raketa zemlja-zrak srušila Boeing 737 koji je pao u srijedu blizu Teherana. Istovremno New York Times objavio je snimku obaranja zrakoplova za koju tvrdi da je autentična

"Imamo informacije više izvora, posebice naših saveznika i naših službi koji navode da je iranska raketa zemlja-zrak sušila zrakoplov. To možda nije bilo namjerno", rekao je na konferenciji za novinare.

New York Times obajavio je snimku za koju tvrdi da je autentična i da su to utvrdili. Navode kako je iranski projektil pogodio avion iznad Paranda, u blizini zračne luke u Teheranu. To je područje na kojem je ukrajinski zrakoplov prestao slati signal prije nego što se srušio u srijedu.

Kada je projektil pogodio zrakoplov, došlo je do male eksplozije, no avion nije tada raznesen. Nastavio je letjeti još nekoliko minuta, okrenuo se natrag prema zračnoj luci, piše New York Times.

Nesreća u kojoj je poginulo 176 osoba, među kojima 63 Kanađana, dogodila se nedugo nakon što je Teheran ispalio rakete na baze koje koristi američka vojska u Iraku.