Što će se dogoditi s vašim novcem ako zarate SAD i Iran i kako se pripremiti na potencijalnu krizu? Evo što kažu analitičari

Nakon likvidacije iranskog generala Kasema Sulejmanija i iranskih napada na američke baze u Iraku napetosti na Bliskom istoku našle su se na vrhuncu. Hoće li Iran nastaviti s raketnim udarima, diverzijama na rafinerije ili će se odlučiti na blokadu Perzijskog zaljeva tek predstoji vidjeti. Što će se pak događati s imovinom, hoće li cijene dionica i obveznica rasti ili padati i imaju li Hrvati razloga strahovati, upitali smo bankarske analitičare

'U projekciji veće eskalacije sukoba između Irana i SAD-a značajan gubitak bi imalo gospodarstvo Irana, zbog smanjenja izvoznih prihoda i pada domaće proizvodnje nakon razaranja kapaciteta. Utjecaj vojnog angažmana u Iranu ne bi imalo značajnog utjecaja na gospodarstvo SAD-a i europskih saveznika. Dapače, povećala bi se potražnja za financijskom imovinom u razvijenim gospodarstvima i to prvenstveno za imovinom niskog rizika poput državnih obveznica zemalja OECD-a', govore nam u RBA.

Ono što je dobra vijest za Hrvate, ali i sve one koji štede u eurima, države članice eurozone zasad se ne planiraju (barem javno) direktno uključivati u krizu s Iranom. To je dobra vijest jer će se euro na tržištu percipirati kao valuta utočišta te bi istovremeno izostalo jačanje američkog dolara prema euru koje inače prati jačanje ratnih sukoba u svijetu.

'Zaraćene strane mogle bi privremeno zaustaviti izvoz nafte iz Perzijskog zaljeva morskim putem. Tim putem se izvozi petina svjetske nafte i to većinom na brzorastuća azijska gospodarstva poput Indije i Kine. Privremeni pad ponude rezultirao bi snažnim rastom cijene nafte na globalom tržištu. Posljedično, pojačali bi se inflacijski pritisci na strani ponude kod uvoznica nafte. Euro područje je značajan uvoznik nafte ali ne sa tržišta pogođenih projiciranim ratnim zbivanjima. Euro područje je i visoko likvidno financijsko tržište sa značajnim viškom razmjene prema inozemstvu koje sekularno tendira prema deprecijaciji. Stoga mogući rast cijene nafte na svjetskom tržištu ne bi imao značajan utjecaj na funkcioniranje gospodarstva i financijskih tržišta u Euro području', kažu RBA analitičari.

Od mjera kojima bi nositelji gospodarske politike odgovorili na negativne vanjske utjecaje u kratkom roku moguće je fiskalno popuštanje bez većih promjena u cijeni državnog duga, zbog usporednog rasta potražnje investitora za instrumentima s niskim rizikom. Povećanje kamatnih stopa nije izgledno jer ESB može postići ciljane utjecaje na financijsko tržište preko promjene neortodoksnih mjera monetarne politike. Kod gospodarstava u razvoju koji su značajni uvoznici nafte i ostalih energenata očekivani porast cijene nafte na globalnom tržištu doveo bi do rastućeg manjka u razmjeni s inozemstvom. Mjere za uravnoteženje vanjske razmjene u tim zemljama oslanjale bi se na povećanje kamatnih stopa i ograničenja u protoku roba, usluga i kapitala. S druge strane, povećanje rizika dovelo bi do rasta cijene zaduživanja za države i poduzeća s negativnim učincima na BDP u tim zemljama. Hrvatska je značajni uvoznik nafte, još nije članica Euro područja, a po obilježjima je bliža rastućim nego razvijenim gospodarstvima. S te strane bi negativni učinci mogli biti značajni. No, s druge strane suficit u odnosima s inozemstvom i uključenost u gospodarstvo Euro područja, upućuju na ublažavanje utjecaja pretpostavljene geopolitičke eskalacije. Visoka euroiziranost sustava i visoke devizne rezerve omogućile bi održanja stabilnog tečaja kune prema euru, a time bi izostali i pritisci na povećanje kamatnih stopa i cijene zaduživanja države na financijskim tržištima. Također, značajan višak likvidnosti na domaćem financijskom tržištu i stabilnost priljeva iz inozemstva kroz korištenje EU fondova i doznake stanovnika zaposlenih izvan domovine omogućili bi održavanje umjerenog rasta gospodarstva, kvalitete kredita a time i sigurnosti depozita u domaćim kreditnim institucijama. Problemi su mogući jedino u poduzećima koja su u značajnoj mjeri izvoznici na tržišta rastućih gospodarstava ovisnih o uvozu nafte, ali udjel takvih poduzetnika u BDP-u Hrvatske nije značajan i ne utječe na očekivanja učesnika na financijskom tržištu, a time ni na prosječne cijene financijske imovine.