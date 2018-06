Trojica Sirijaca kazneno prijavljeni zbog ekološkog incidenta u Raškom zaljevu

Labinska policija kazneno je prijavila trojicu državljana Sirije - kapetana broda te zapovjednika stroja i njegova zamjenika - zbog onečišćenja okoliša, odnosno za ekološki incident u Raškom zaljevu do kojega je dovelo istjecanje goriva iz teretnog broda Fidelity koji plovi pod libanonskom zastavom

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da 39-godišnji kapetan broda, 32-godišnji zapovjednik stroja i njegov 33-godišnji zamjenik nisu kao odgovorne osobe zadužene za ukrcaj goriva na brod u luci Bršica od 21. lipnja od 22.45 sati do 22. lipnja do 8 sati, odnosno za vrijeme ukrcaja brodskog goriva iz kamionskih cisterni na teretni brod, nadzirali te poduzeli propisane zaštitne i potrebite sigurnosne mjere.

"Tereti ih se da nisu uspostavili komunikacijski VHF kanal između broda i opskrbnog kamiona, da nisu podignuli BRAVO zastavu tijekom operacije te da odljevi na palubi nisu bili zatvoreni. To je dovelo do istjecanja oko 3.800 litara brodskog goriva iz pramčanog lijevog rezervoara te se gorivo kroz rezervoar odušaka izlilo na palubu i dalje kroz palubne odljeve u more", kažu u istarskoj policiji.

Na taj je način, ističu, došlo do zagađenja velike površine mora i obale u mjestu Trget te na istočnoj i zapadnoj strani Raškog zaljeva u općinama Barban i Marčana.