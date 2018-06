Ministri Ćorić i Cappelli o onečišćenju u Raškom zaljevu

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u srijedu kako je poduzeto sve da dođe do sanacije onečišćenja u Raškom zaljevu, dok je ministar turizma Gari Cappelli rekao kako spomenuto onečišćenje neće imati utjecaja na turizam, te kako se turisti nigdje nisu žalili

"Vidjeli ste da se poduzelo sve da dođe do sanacije tog onečišćenja i nadamo se da će do toga i doći, a što se tiče daljnjih koraka vidjet ćemo", rekao je Ćorić novinarima pred početak sjednice Vlade, ne precizirajući do kuda je istraga o tom slučaju stigla.

Upitan mogu li se uvesti strože mjere za brodove koji dolaze u Jadransko more budući da je to već drugi brod koji je u problemu, Ćorić je odgovorio kako smatra da je "deplasirano". "U svakoj situaciji koju imate ulaz brodova, pa i u Jadransko more, nažalost, može doći i postoji rizik od ovoga", napomenuo je ministar Ćorić.