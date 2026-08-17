Troje ljudi poginulo u padu helikoptera na grčkom otoku

Na tom cikladskom otoku, omiljenom među turistima, odmah je proglašena uzbuna.

Nakon pada helikoptera registriranog u Grčkoj izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci.

Prema pisanju lista I Kathimerini, letjelica se srušila nekoliko sekundi nakon uzlijetanja s obližnjeg helidroma.

Pilot helikoptera marke Bell bio je zaposlen prije tek dva mjeseca, piše taj grčki dnevnik.

Uzroci nesreće još nisu objavljeni.

Početkom kolovoza dva helikoptera angažirana u borbi protiv požara zapadno od Atene sudarila su se u zraku. Dva člana posade tada su izgubila život.