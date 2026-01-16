Trgovački sudovi bez papira: Hrvatska napredovala u digitalnoj transformaciji

Tom se suradnjom znatno poboljšala pripravnost sudova za uvođenje bezpapirnih radnih postupaka. U okviru projekta primjenjivao se trodimenzionalni pristup, kroz analizu zakonodavnih, informatičkih i poslovnih aspekata ključnih za omogućavanje prelaska na potpuno digitalne radne postupke trgovačkih sudova, stoji u priopćenju.

Na projektu su od kolovoza 2024. surađivala četiri pilot trgovačka suda – u Zagrebu, Varaždinu, Dubrovniku i Splitu.

Trgovački sudovi predvode tu transformaciju prelaskom na digitalne spise predmeta, za koje se očekuje da će pozitivno utjecati na trajanje postupaka u trgovačkim sudskim predmetima, priopćeno je u petak iz Ministarstva pravosuđa , uprave i digitalne transformacije.

„Digitalna transformacija sudova nije cilj sama sebi, nego alat kojim građanima i poduzetnicima osiguravamo brži i dostupniji pristup pravosuđu. Ovaj projekt jasno pokazuje kako moderno pravosuđe može biti istodobno učinkovito, transparentno i u potpunosti usklađeno s europskim standardima“, istaknuo je Ivan Crnčec, državni tajnik u Ministarstvu.

Projekt sufinancira Europska unija putem Instrumenta za tehničku potporu, a provodi ga Vijeće Europe u suradnji s Europskom komisijom.

Kjartan Bjornsson, voditelj odjela u Europskoj komisiji, rekao je da je zajednički zajednički projekt "isporučio metodologiju i plan sa svim potrebnim elementima kako bi se osigurao neometan prijelaz na potpuno digitalni tijek predmeta na hrvatskim trgovačkim sudovima". To će, dodao je, donijeti jasne koristi Ministarstvu, sudovima, poslovnim subjektima i građanima.

"Ta transformativna promjena pridonijet će pojednostavnjenju sudskih postupaka, poboljšanju učinkovitosti i poboljšanju pristupa pravosuđu u Hrvatskoj”, naglasio je.

Hanne Juncher, ravnateljica Uprave za sigurnost, integritet i vladavinu prava u Glavnoj upravi za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Europe istaknula je da taj zajednički projekt EU-a i Vijeća Europe predstavlja "ključan korak naprijed" u digitalizaciji trgovačkih sudova u Hrvatskoj, uz istodobno očuvanje neovisnosti pravosuđa i usklađivanje tehnološkog napretka sa zahtjevima ljudskih prava i vladavine prava.”

Na završnoj konferenciji sudjelovali su i Damir Kontrec predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda RH, Ivica Omazić, predsjednik Visokog trgovačkog suda RH, te predsjednici trgovačkih sudova u Hrvatskoj.