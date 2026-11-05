Tragičan kraj potrage na Triglavu: Mladić iz Srbije pronađen mrtav

'Obavještavamo vas da je akcija spašavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Obitelji i bližnjima izražavamo iskrenu sućut', poručili su iz slovenske službe spašavanja.

Vučetić, koji je bio iz Preljine kod Čačka, u subotu se sam uputio na Triglav, najviši slovenski vrh. U nedjelju navečer, nakon što su se vremenski uvjeti naglo pogoršali, ostao je zarobljen na zahtjevnoj planinarskoj stazi preko Plemenica. Nešto prije 20 sati nazvao je broj 112 i zatražio pomoć zbog guste magle, snažnog vjetra i mraka. Spasiocima je poslao koordinate svoje lokacije i rekao da mu je baterija mobitela pri kraju. Nakon toga je izgubljen kontakt.

Gorski spasioci iz Bovca i Mojstrane u ponedjeljak ujutro krenuli su u potragu. Na visini od oko 2130 metara pronašli su mladićev mobitel, podlogu za spavanje i ceradu, kao i tragove u snijegu. Tragovi su se spuštali prema nižim dijelovima planine, ali ih je vjetar izbrisao.