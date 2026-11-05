Tragičan kraj potrage na Triglavu: Mladić iz Srbije pronađen mrtav

Četverodnevna potraga za 19-godišnjim Jakovom Vučetićem iz Srbije, koji je u nedjelju nestao tijekom planinarenja na slovenskom Triglavu, završila je tragično. Mladić je pronađen mrtav, potvrdila je u četvrtak slovenska Gorska služba spašavanja
'Obavještavamo vas da je akcija spašavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Obitelji i bližnjima izražavamo iskrenu sućut', poručili su iz slovenske službe spašavanja.
Vučetić, koji je bio iz Preljine kod Čačka, u subotu se sam uputio na Triglav, najviši slovenski vrh. U nedjelju navečer, nakon što su se vremenski uvjeti naglo pogoršali, ostao je zarobljen na zahtjevnoj planinarskoj stazi preko Plemenica. Nešto prije 20 sati nazvao je broj 112 i zatražio pomoć zbog guste magle, snažnog vjetra i mraka. Spasiocima je poslao koordinate svoje lokacije i rekao da mu je baterija mobitela pri kraju. Nakon toga je izgubljen kontakt.
Gorski spasioci iz Bovca i Mojstrane u ponedjeljak ujutro krenuli su u potragu. Na visini od oko 2130 metara pronašli su mladićev mobitel, podlogu za spavanje i ceradu, kao i tragove u snijegu. Tragovi su se spuštali prema nižim dijelovima planine, ali ih je vjetar izbrisao.
Spasilačkim ekipama potragu su idućih dana otežavali snijeg, led, gusta magla i snažan vjetar. Zbog loših vremenskih uvjeta helikopteri i dronovi nisu mogli neprekidno sudjelovati u pretraživanju nepristupačnog terena.
U Sloveniju je doputovao i Jakovljev otac, pravoslavni svećenik Nikola Vučetić, koji je tijekom potrage razgovarao sa spasiocima i nadao se da je njegov sin pronašao zaklon od hladnoće.
Ranije je za srpske medije izjavio da je Jakov bio u dobroj fizičkoj kondiciji i snalažljiv u prirodi, ali da nije imao odjeću primjerenu zimskim uvjetima na planini. Kako je otac naveo, mladić je sa sobom imao vreću za spavanje, aluminijsku termo-foliju, plinsku grijalicu i rezervne baterije za naglavnu svjetiljku.