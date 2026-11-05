FOTO/VIDEO Kaos na ulicama Francuske: Policija suzavcem na prosvjednike, zapaljena škola, zatvoren Eiffelov toranj

Francusku je u četvrtak zahvatio novi val masovnih prosvjeda i štrajkova zbog plaća, visokih troškova života i stanja javnih službi. U Lyonu su izbili sukobi prosvjednika i policije, koja je intervenirala suzavcem, dok je u blizini Toulousea izbio požar u srednjoj školi nakon bacanja pirotehničkih sredstava. Zbog štrajka je zatvoren i Eiffelov toranj, a diljem zemlje raspoređeno je oko 70.000 policajaca

Deseci tisuća ljudi izašli su u četvrtak na ulice francuskih gradova u novom valu prosvjeda protiv gospodarske i socijalne politike vlasti predsjednika Emmanuela Macrona. Sindikalne organizacije, uz potporu studentskih skupina, organizirale su četvrti dan nacionalnog štrajka ove jeseni, zahtijevajući povećanje plaća, veću kupovnu moć građana i dodatna ulaganja u javne službe i obrazovanje. Najnapetije je bilo u Lyonu, gdje su izbili sukobi između prosvjednika i policijskih snaga.

Sukobi u Lyonu, policija koristila suzavac Prema službenim podacima, ulicama Lyona prosvjedovalo je 30.500 ljudi, dok sindikat CGT tvrdi da ih je bilo čak 55.000. Prosvjednici su nosili sindikalne transparente, baklje i palestinske zastave, a povorka se kretala istočnim dijelom središta grada. Lokalne vlasti prethodno su zabranile prosvjede u velikom dijelu središta Lyona zbog straha od ponavljanja vandalizma i pljački zabilježenih tijekom ranijih nemira. Sindikati su pokušali osporiti ograničenja na sudu, ali njihova žalba nije prihvaćena.

La situation se tend sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymo. Les jets de projectiles et tirs de mortiers se multiplient #lyon #5Novembre2026 https://t.co/JEkeyp2IXb — Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026

Napetosti su eskalirale u blizini mosta Pont Gallieni, gdje je, prema policijskim navodima, oko 500 prosvjednika odjevenih u crno bacalo predmete na policajce i ispaljivalo pirotehnička sredstva. Interventna policija odgovorila je suzavcem i potiskivanjem okupljenih. Uhićeno je šest osoba.

🇫🇷 Situation in Lyon, France A man dressed as Deadpool on a pony storms police cordons. https://t.co/owzfX0u7gP — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su policajci bili suočeni s nekoliko stotina nasilnih prosvjednika te da je nasilje stavljeno pod kontrolu, iako su napetosti ostale visoke. Zbog poremećaja u gradu obustavljen je promet svih linija podzemne i uspinjače.

Prosvjedi u Lyonu Izvor: Profimedia / Autor: Olivier CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia







+13 Prosvjedi u Lyonu Izvor: Profimedia / Autor: Olivier CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia

Zapaljena škola, učenici i zaposlenici evakuirani Ozbiljan incident zabilježen je i u blizini Toulousea na jugozapadu Francuske. Prema francuskom Ministarstvu unutarnjih poslova, bacanje pirotehničkih sredstava izazvalo je požar u jednoj srednjoj školi. Učenici i zaposlenici morali su biti evakuirani iz zgrade, a vatrogasci su intervenirali kako bi ugasili požar.

🇫🇷 Underage radicals attack and set fire to Toulouse Lycée Marie-Louise Dissard They fired multiple mortar fireworks directly at the building, smashing windows and causing widespread chaos. The attackers broke into the main hall and deliberately set fire to the school’s administrative office, completely destroying the area. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

'Ovakvo kriminalno ponašanje apsolutan je skandal', poručio je francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray na društvenoj mreži X.

🔴🇫🇷 FLASH INFO - À Toulouse, la police fait usage de gaz lacrymogènes pour empêcher l’intersyndicale de se rassembler, malgré l’interdiction du rassemblement. https://t.co/o47VEsqypA — Media Express (@media_express_e) November 5, 2026

Napetosti su zabilježene i u Parizu, gdje su srednjoškolci i drugi prosvjednici u jutarnjim satima blokirali prometnicu kontejnerima za smeće te se suočili s interventnom policijom. Glavni pariški prosvjed bio je najavljen za 14 sati, s polaskom s Trga Republike. Prosvjedna okupljanja održana su i u Marseilleu, Nantesu te drugim francuskim gradovima. Sindikati tvrde da je na ulicama 250.000 ljudi Čelnica sindikata CGT Sophie Binet ustvrdila je da je diljem Francuske na prosvjede izašlo oko 250.000 ljudi. 'Vlada je pokušala blokirati prosvjede. Prosvjedi su veći nego ikada', rekla je novinarima. Na jednom od transparenata u Lyonu pisalo je: 'Srednjoškolci, umirovljenici, studenti, radnici, svi zajedno. Jedinstvo pobjeđuje.' Prosvjednici ističu da njihove plaće ne prate rast cijena i da se sve teže nose s troškovima svakodnevnog života.

Mass protests are taking place across France: up to 700,000 participants expected Around 220 demonstrations are planned across the country. Between 40,000 and 80,000 people are expected in Paris. Some 16% of teachers have gone on strike, and operations at a third of universities have been disrupted. In the commune of Tournefeuille, protesters set fire to a school building. The fire was extinguished and no one was injured. In Lyon, around 500 members of the Black Bloc movement smashed the windows of an employment centre and clashed with police. Authorities have deployed 70,000 police officers and gendarmes to maintain order. The protests have been ongoing since October 17. Initially, they were aimed at rising prices and problems in the education sector, but have repeatedly escalated into clashes with police and riots. — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026