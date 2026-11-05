FOTO/VIDEO Kaos na ulicama Francuske: Policija suzavcem na prosvjednike, zapaljena škola, zatvoren Eiffelov toranj

Francusku je u četvrtak zahvatio novi val masovnih prosvjeda i štrajkova zbog plaća, visokih troškova života i stanja javnih službi. U Lyonu su izbili sukobi prosvjednika i policije, koja je intervenirala suzavcem, dok je u blizini Toulousea izbio požar u srednjoj školi nakon bacanja pirotehničkih sredstava. Zbog štrajka je zatvoren i Eiffelov toranj, a diljem zemlje raspoređeno je oko 70.000 policajaca
Deseci tisuća ljudi izašli su u četvrtak na ulice francuskih gradova u novom valu prosvjeda protiv gospodarske i socijalne politike vlasti predsjednika Emmanuela Macrona. Sindikalne organizacije, uz potporu studentskih skupina, organizirale su četvrti dan nacionalnog štrajka ove jeseni, zahtijevajući povećanje plaća, veću kupovnu moć građana i dodatna ulaganja u javne službe i obrazovanje.
Najnapetije je bilo u Lyonu, gdje su izbili sukobi između prosvjednika i policijskih snaga.
Sukobi u Lyonu, policija koristila suzavac
Prema službenim podacima, ulicama Lyona prosvjedovalo je 30.500 ljudi, dok sindikat CGT tvrdi da ih je bilo čak 55.000. Prosvjednici su nosili sindikalne transparente, baklje i palestinske zastave, a povorka se kretala istočnim dijelom središta grada. Lokalne vlasti prethodno su zabranile prosvjede u velikom dijelu središta Lyona zbog straha od ponavljanja vandalizma i pljački zabilježenih tijekom ranijih nemira. Sindikati su pokušali osporiti ograničenja na sudu, ali njihova žalba nije prihvaćena.
Napetosti su eskalirale u blizini mosta Pont Gallieni, gdje je, prema policijskim navodima, oko 500 prosvjednika odjevenih u crno bacalo predmete na policajce i ispaljivalo pirotehnička sredstva. Interventna policija odgovorila je suzavcem i potiskivanjem okupljenih. Uhićeno je šest osoba.
Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su policajci bili suočeni s nekoliko stotina nasilnih prosvjednika te da je nasilje stavljeno pod kontrolu, iako su napetosti ostale visoke. Zbog poremećaja u gradu obustavljen je promet svih linija podzemne i uspinjače.
Zapaljena škola, učenici i zaposlenici evakuirani
Ozbiljan incident zabilježen je i u blizini Toulousea na jugozapadu Francuske. Prema francuskom Ministarstvu unutarnjih poslova, bacanje pirotehničkih sredstava izazvalo je požar u jednoj srednjoj školi. Učenici i zaposlenici morali su biti evakuirani iz zgrade, a vatrogasci su intervenirali kako bi ugasili požar.
'Ovakvo kriminalno ponašanje apsolutan je skandal', poručio je francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray na društvenoj mreži X.
Napetosti su zabilježene i u Parizu, gdje su srednjoškolci i drugi prosvjednici u jutarnjim satima blokirali prometnicu kontejnerima za smeće te se suočili s interventnom policijom. Glavni pariški prosvjed bio je najavljen za 14 sati, s polaskom s Trga Republike.
Prosvjedna okupljanja održana su i u Marseilleu, Nantesu te drugim francuskim gradovima. Sindikati tvrde da je na ulicama 250.000 ljudi
Čelnica sindikata CGT Sophie Binet ustvrdila je da je diljem Francuske na prosvjede izašlo oko 250.000 ljudi.
'Vlada je pokušala blokirati prosvjede. Prosvjedi su veći nego ikada', rekla je novinarima.
Na jednom od transparenata u Lyonu pisalo je: 'Srednjoškolci, umirovljenici, studenti, radnici, svi zajedno. Jedinstvo pobjeđuje.' Prosvjednici ističu da njihove plaće ne prate rast cijena i da se sve teže nose s troškovima svakodnevnog života.
'Naše plaće nisu pratile inflaciju', rekao je 45-godišnji vatrogasac Mehdi Dumontroty, koji je sudjelovao u pariškom prosvjedu. Upozorio je i na nedostatak sredstava za javne službe, posebno nakon velikih šumskih požara koji su tijekom ljeta pogodili Francusku.
'Ono što se dogodilo ovog ljeta dokazuje da smo bili u pravu kada smo govorili da nam treba više sredstava za suočavanje s krizom', poručio je.
Zatvoren Eiffelov toranj, 70.000 policajaca na ulicama
Štrajk je izazvao poremećaje u javnim službama i prometu. Jedna od najpoznatijih pariških znamenitosti, Eiffelov toranj, u četvrtak je bila zatvorena zbog štrajka.
Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nešto više od 15 posto nastavnog osoblja sudjelovalo je u obustavi rada. Štrajk je utjecao i na smanjenje francuske proizvodnje nuklearne energije tijekom jutra.
Unatoč lokalnim poremećajima, na nacionalnoj prometnoj mreži nisu prijavljeni veći problemi.
Francuske vlasti rasporedile su oko 70.000 policajaca diljem zemlje, nastojeći spriječiti ponavljanje nasilja iz listopada.
Novi izazov za Macrona uoči predsjedničkih izbora
Današnji prosvjedi nastavak su nezadovoljstva koje je proteklih tjedana dovelo do jednih od najvećih građanskih nemira u Francuskoj posljednjih godina. Posebno nasilni prosvjedi izbili su 17. listopada, kada su u više gradova oštećene trgovine i javne zgrade, a zabilježene su i pljačke.
Tadašnji događaji izazvali su kritike na račun Macronove administracije i načina na koji je odgovorila na nezadovoljstvo građana. Francuska vlada brani postupanje policije, ali ističe da će moguće zlouporabe ovlasti biti istražene.
Novi val prosvjeda dolazi samo pet mjeseci prije predsjedničkih izbora na kojima Macron, nakon dva uzastopna mandata, više ne može biti kandidat.
U političkim analizama spominje se mogućnost drugog kruga između krajnje desne Marine Le Pen i predstavnika radikalne ljevice Jean-Luca Mélenchona, no ishod izbora ostaje neizvjestan.