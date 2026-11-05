Ukrajinu trese golema kriminalna afera: Upleteni ljudi iz samog vrha sigurnosnog sustava

Službene obavijesti o sumnji uručene su prvom zamjeniku voditelja jednog od odjela SBU-a te dvojici visokih dužnosnika Nacionalne policije , među kojima su voditelj odjela i zamjenik načelnika odsjeka. Istražitelji su obavijesti o sumnji uručili i dvojici navodnih organizatora kriminalne mreže. Identiteti osumnjičenih zasad nisu službeno objavljeni.

Ukrajinski Nacionalni ured za borbu protiv korupcije (NABU) objavio je u četvrtak nove detalje velike istrage o organiziranom kriminalu u koju su, prema sumnjama istražitelja, uključeni visoki dužnosnici policije i Sigurnosne službe Ukrajine (SBU).

Štitili dilere, prevarante i krivotvoritelje

Prema navodima NABU-a, kriminalna organizacija djelovala je uz pomoć i zaštitu visokopozicioniranih pripadnika ukrajinskih sigurnosnih i pravosudnih institucija. Istražitelji sumnjaju da su pojedini dužnosnici primali mito kako bi omogućili nesmetano poslovanje ilegalnih djelatnosti.

Mreža je, prema njihovim tvrdnjama, upravljala prijevarnim pozivnim centrima koji su varali ukrajinske i strane državljane, sudjelovala u prodaji droge te organizirala ilegalnu proizvodnju krivotvorenih cigareta i stranih valuta. Istražitelji navode i da su pojedini članovi organizacije sudjelovali u organiziranju napada, otmica i nanošenja tjelesnih ozljeda.

U sklopu istrage pod kodnim nazivom 'Kartaga' dosad je identificirano najmanje 12 osoba povezanih s navodnom kriminalnom organizacijom. NABU je najavio da priprema daljnje postupke protiv drugih osumnjičenika.

Sigurnosna služba već smijenila dvojicu dužnosnika

Slučaj je izazvao reakciju i unutar ukrajinske Sigurnosne službe. Njezin čelnik Oleksandr Poklad u srijedu je smijenio dvojicu visokih dužnosnika obuhvaćenih istragom te poručio da će SBU u potpunosti surađivati s antikorupcijskim istražiteljima.

'Sigurnosna služba očekuje transparentnu, objektivnu i nepristranu istragu', poručio je Poklad.

Nacionalna policija također je privremeno udaljila s dužnosti službenike obuhvaćene postupkom, pozvavši javnost da ne donosi preuranjene zaključke prije završetka istrage.

Oglasili se iz Zelenskijeva ureda

Na najnovija otkrića reagirao je i Kirilo Budanov, predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Poručio je da slučaj zahtijeva odlučnu reakciju nadležnih institucija.

'Zakon je jednak za sve', napisao je Budanov na društvenim mrežama.

'Položaji, titule i ovlasti ne mogu biti temelj za izbjegavanje odgovornosti', dodao je.

Velika istraga u trenutku približavanja Europskoj uniji

Istraga 'Kartaga' jedna je od najnovijih antikorupcijskih akcija usmjerenih na visoke ukrajinske dužnosnike. Borba protiv korupcije jedan je od ključnih uvjeta koje Ukrajina mora ispuniti na putu prema članstvu u Europskoj uniji.

Najnoviji slučaj posebno je osjetljiv jer se sumnje odnose na pripadnike institucija koje bi trebale provoditi zakon i suzbijati organizirani kriminal.

Istraga se nastavlja, a odgovornost osumnjičenih tek treba biti utvrđena u odgovarajućim sudskim postupcima.