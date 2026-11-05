Talijanski chef dobio otkaz jer je odbio staviti ananas na pizzu

Prema odluci australske Komisije za radne odnose, objavljenoj u utorak, Tamburella je smatrao da je stavljanje ananasa na pizzu, za njega kao Talijana, 'uvreda njegovoj kulturi'. Tijekom prethodne četiri godine čak je tri puta odbio pripremiti pizzu s ananasom, a od poslodavca je tražio da provjeri koliko je Talijanima važno da se to voće ne stavlja na pizzu, piše BBC.

Tamburella je u svibnju ostao bez posla u restoranu La Costa , koji je u međuvremenu zatvoren. Otkaz je dobio d va tjedna nakon sastanka s upravom, na kojem se razgovaralo o pritužbama na njegovo ponašanje. Jedna od njih odnosila se na njegovu odluku da odbije pripremiti pizzu sa šunkom i ananasom za goste koji su organizirali privatno događanje. Chef je tada poručio da se upute nadređenih ne moraju slijediti ako vrijeđaju njegovu kulturu.

Nije problem bio samo ananas

No uprava restorana imala je i druge zamjerke na Tamburellino ponašanje. Potužili su se na neprimjeren rječnik, način komunikacije s kolegama i ponašanje na poslu. U odluci se spominje i incident iz travnja ove godine, kada je chef udario u metalnu ogradu i pritom slomio kosti desne šake. Direktor restorana Elliot Ingram poručio je za Daily Mail da 'u ovoj priči ima više od samog dodatka na pizzu'.

Sporni zahtjev stigao je od gosta koji je organizirao događanje vrijedno više od 15.000 australskih dolara. Ingram je objasnio da ni njemu pizza sa šunkom i ananasom nije omiljena, ali da je tijekom godina rada u ugostiteljstvu naučio kako treba birati bitke koje vrijedi voditi.

Tamburella je nakon otkaza pokrenuo postupak pred australskom Komisijom za radne odnose. Tvrdi da je njegovo otpuštanje bilo protivno zakonu. Međutim, njegov zahtjev je odbačen jer ga je podnio nakon propisanog roka, a nisu utvrđene iznimne okolnosti koje bi opravdale kašnjenje.

Bilo je i drugih posljedica. Naime, nadao se da će mu restoran pomoći u postupku dobivanja vize koja kvalificiranim radnicima omogućuje stjecanje stalnog boravka u Australiji. Nakon prekida radnog odnosa restoran je povukao svoje sponzorstvo.

Tamburella je u međuvremenu našao novi posao. Sudeći po njegovu profilu na LinkedInu, radi u drugom restoranu u Brisbaneu, a BBC je provjerio njegov jelovnik i utvrdio da se na njemu ne nalazi ananas. Zanimljivo je i to da se cijeli slučaj odigrao u Queenslandu, australskoj saveznoj državi poznatoj po uzgoju ananasa. Ondje se nalazi i poznata turistička atrakcija Big Pineapple, 16 metara visoka replika tog voća.