Macron nije znao da će njegove privatne poruke završiti u knjizi: Ono što je govorio izazvalo buru

Privatne poruke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koje je tijekom dvije godine razmjenjivao s novinarkom Françoise Degois, završile su u knjizi za čije je objavljivanje doznao tek nekoliko dana prije izlaska. U njima bez zadrške komentira političke suparnike i nekadašnje suradnike, otkriva kako je doživio političku krizu nakon izbora 2024. godine, žali se na novinare i govori o životu nakon odlaska iz Elizejske palače

Francuska novinarka i politička komentatorica Françoise Degois objavila je knjigu 'Vous êtes tous trop durs avec moi' ('Svi ste prestrogi prema meni'), u kojoj otkriva sadržaj privatnih razgovora s predsjednikom Emmanuelom Macronom. Degois, bivša savjetnica socijalističke političarke Ségolène Royal i nekadašnja novinarka France Intera, gotovo dvije godine razmjenjivala je poruke s Macronom putem aplikacije Telegram. Dijelove njihove prepiske prvi su objavili francuski Le Figaro i tjednik Marianne. Posebno je zanimljivo to što Macron, prema pisanju francuskih medija, nije znao da će njegova privatna komunikacija biti objavljena u knjizi. Za njezino postojanje Elizejska palača doznala je tek početkom ovog tjedna.

Sve je počelo zbog Brigitte Macron Komunikacija između predsjednika i novinarke započela je u ljeto 2024. godine. Degois je tada na društvenoj mreži X javno stala u obranu Brigitte Macron, supruge francuskog predsjednika, koja je bila izložena širenju teorija zavjere o svojem spolu. Macron joj je nakon toga poslao privatnu poruku zahvale. 'Zahvaljujem vam, a zahvaljuje vam i moja supruga. Unatoč političkim razlikama, važne su vaše riječi', napisao je, potpisavši se inicijalima EM. Bio je to početak dugotrajne komunikacije u kojoj su predsjednik i novinarka raspravljali o francuskoj politici, medijima i Macronovim osobnim političkim procjenama.

'Previše smo mu dali' Jedan od političara koji se našao na udaru Macronovih privatnih komentara bio je Gabriel Attal, njegov nekadašnji premijer i bliski suradnik. 'Previše smo mu dali. Stalno. Previše', napisao je Macron. Nije štedio ni radikalnu ljevicu, posebno stranku Nepokorena Francuska (LFI), koju predvodi Jean-Luc Mélenchon. Njezinu je političku strategiju opisao kao suludu, ali je izrazio sumnju da bi mogla biti uspješna. Sasvim drukčije govorio je o Olivieru Faureu, tadašnjem čelniku Socijalističke stranke. 'Olivier je dobar čovjek, stvarno dobar', napisao je Macron. Smatrao je da bi se Faure trebao kandidirati na predsjedničkim izborima, uvjeren da se može suprotstaviti Mélenchonu. 'Drugi su gubitnici', napisao je, ohrabrujući Faurea da se upusti u političku borbu.

Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN / POOL







+18 Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN / POOL

Otkrio što je mislio o izborima 2024. Knjiga donosi i zanimljive detalje o Macronovim odlukama nakon prijevremenih parlamentarnih izbora 2024. godine, koje je raspisao nakon raspuštanja Nacionalne skupštine. Na izborima je najviše zastupničkih mjesta osvojila lijeva koalicija Novi narodni front, ali Macron joj nije povjerio sastavljanje vlade. U privatnim porukama pokazao je da nije ozbiljno razmatrao mogućnost da premijersku dužnost preuzme Lucie Castets, kandidatkinja koju je predložila ljevica. 'Samo ona i svi vi vjerujete da bi jednog dana mogla doći u Matignon', napisao je, misleći na sjedište francuskog premijera. Macron je također tvrdio da je stvarni politički pobjednik izbora bio krajnje desno Nacionalno okupljanje (RN), unatoč tome što je lijeva koalicija osvojila najviše mandata. Odbacio je i kritike da je raspuštanje parlamenta bilo nepromišljena odluka. Smatra da je upravo tim potezom spriječio Nacionalno okupljaje da ostvari još bolji rezultat jer krajnja desnica, prema njegovoj procjeni, nije bila spremna za izbore u lipnju. 'Svi ste prestrogi prema meni' Među najzanimljivijim dijelovima knjige su Macronove poruke u kojima se žali na odnos medija prema njemu. Predsjednik je kritizirao novinare koji pišu o njegovim odlukama, a da ga, kako tvrdi, nikada nisu osobno upoznali. Posebno su ga smetali tekstovi koje je doživljavao kao jednostrane i nepravedne. 'Često ste vi i vaši kolege svi prestrogi prema meni', napisao je Degois. Upravo je ta rečenica poslužila kao inspiracija za naslov knjige. Macron je u privatnim porukama branio i rezultate svojeg predsjedničkog mandata, ističući da je Francuska tijekom njegova vremena na vlasti ostvarila napredak u više područja, uključujući kupovnu moć građana i borbu protiv separatizma.