Moskvu čeka nešto što se nije dogodilo pet godina

Rusko gospodarstvo sve teže podnosi posljedice preusmjeravanja resursa na rat protiv Ukrajine. Rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja prvi je put u pet godina prognoziralo pad industrijske proizvodnje, što je još jedan pokazatelj rastućih problema s kojima se suočava ekonomija opterećena ratnim izdacima
Prema podacima koje je 2. studenoga objavila ukrajinska Vanjska obavještajna služba (SZRU), Moskva za 2026. očekuje pad industrijske proizvodnje od 0,2 posto. Riječ je o znatnoj promjeni u odnosu na raniju prognozu, prema kojoj se očekivao rast od 0,6 posto.
Industrijska proizvodnja stagnirala je tijekom prvih osam mjeseci ove godine, a u kolovozu je zabilježila međugodišnji pad od 0,8 posto. Ukrajinska obavještajna služba smatra da je takav razvoj posljedica odluke Kremlja da gospodarstvo podredi potrebama rata protiv Ukrajine, piše U24.
Slabi potražnja, usporava i vojna industrija
Jedan od glavnih razloga gospodarskog usporavanja slabljenje je domaće potražnje, na koju utječu visoka inflacija, oscilacije tečaja i skupo zaduživanje.
Probleme ima i ruska obrambena industrija. Narudžbe države za vojnu opremu počele su se smanjivati, a proizvođači koji su trebali biti jedan od glavnih pokretača industrijskog rasta sada se i sami suočavaju s rezanjem proizvodnje.
Posebno su pogođene djelatnosti koje ovise o potrošnji građana i dostupnosti kredita, među kojima su automobilska industrija, građevinarstvo, poljoprivreda i kemijska proizvodnja.
Slabljenje gospodarske aktivnosti dodatno opterećuje ruske regije, čiji prihodi sve teže pokrivaju njihove potrebe. Prema podacima ukrajinske obavještajne službe, čak 65 ruskih federalnih jedinica trenutačno ovisi o subvencijama središnje vlasti, dok ih je samo 24 financijski samodostatno i uplaćuje više u savezni proračun nego što iz njega dobiva.
Sve veća ovisnost o pomoći Moskve dodatno ograničava mogućnosti regionalnih vlasti, a istodobno slabi kupovnu moć stanovništva i potražnju za robom.
Pad proizvodnje u nizu industrijskih sektora
Problemi su vidljivi i u konkretnim proizvodnim pokazateljima. Prema podacima koje prenosi ukrajinska obavještajna služba, proizvodnja u ruskoj metalurškoj industriji smanjena je za 5,2 posto, a u kemijskoj za tri posto.
Proizvodnja odjeće pala je za 4,2 posto, dok je proizvodnja dizala smanjena za 20 posto. Još veći pad zabilježen je u proizvodnji teretnih željezničkih vagona, koja je potonula za 30 posto.
Slabi i energetski sektor. Proizvodnja naftnih derivata pada već treći mjesec zaredom, a ukrajinska obavještajna služba procjenjuje da bi ruska eksploatacija nafte do kraja 2026. mogla pasti na najnižu razinu u posljednjih 17 godina.
Ukrajina nastavlja napade na rusku vojnu infrastrukturu
Gospodarsko usporavanje odvija se usporedno s nastavkom ukrajinskih napada velikog dometa na rusku vojnu i obrambenu infrastrukturu. Kijev nastoji pogoditi postrojenja uključena u proizvodnju oružja i opskrbu ruske vojske.
Prema podacima ukrajinskog Ministarstva obrane, ukrajinske snage tijekom listopada pogodile su najmanje 30 vojnih i strateških ciljeva na ruskom teritoriju. Među njima su bili pogoni obrambene industrije, vojni aerodromi, zrakoplovi, radarski sustavi i logistička infrastruktura.
U izvješću objavljenom 3. studenoga ukrajinsko ministarstvo navelo je da je među metama bilo sedam objekata povezanih s ruskom obrambenom i zrakoplovnom industrijom, tri vojna aerodroma te više radarskih postrojenja i vojnih komunikacijskih sustava.
Ukrajinci su, prema istom izvješću, napali i skladišta streljiva, zapovjedna mjesta, objekte za popravak vojne opreme, jedan raketni lanser te bazu iz koje Rusija raspoređuje jurišne bespilotne letjelice.
Dok Moskva nastavlja financirati rat, sve je više pokazatelja da se pritisak prelijeva i na sektore gospodarstva koji nisu izravno povezani s vojnom proizvodnjom. Najnovija prognoza ruskog ministarstva, ako se ostvari, označila bi prvi godišnji pad industrijske proizvodnje od 2021. godine.