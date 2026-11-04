Moskvu čeka nešto što se nije dogodilo pet godina

Rusko gospodarstvo sve teže podnosi posljedice preusmjeravanja resursa na rat protiv Ukrajine. Rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja prvi je put u pet godina prognoziralo pad industrijske proizvodnje, što je još jedan pokazatelj rastućih problema s kojima se suočava ekonomija opterećena ratnim izdacima

Prema podacima koje je 2. studenoga objavila ukrajinska Vanjska obavještajna služba (SZRU), Moskva za 2026. očekuje pad industrijske proizvodnje od 0,2 posto. Riječ je o znatnoj promjeni u odnosu na raniju prognozu, prema kojoj se očekivao rast od 0,6 posto. Industrijska proizvodnja stagnirala je tijekom prvih osam mjeseci ove godine, a u kolovozu je zabilježila međugodišnji pad od 0,8 posto. Ukrajinska obavještajna služba smatra da je takav razvoj posljedica odluke Kremlja da gospodarstvo podredi potrebama rata protiv Ukrajine, piše U24.

Slabi potražnja, usporava i vojna industrija Jedan od glavnih razloga gospodarskog usporavanja slabljenje je domaće potražnje, na koju utječu visoka inflacija, oscilacije tečaja i skupo zaduživanje. Probleme ima i ruska obrambena industrija. Narudžbe države za vojnu opremu počele su se smanjivati, a proizvođači koji su trebali biti jedan od glavnih pokretača industrijskog rasta sada se i sami suočavaju s rezanjem proizvodnje. Posebno su pogođene djelatnosti koje ovise o potrošnji građana i dostupnosti kredita, među kojima su automobilska industrija, građevinarstvo, poljoprivreda i kemijska proizvodnja. Slabljenje gospodarske aktivnosti dodatno opterećuje ruske regije, čiji prihodi sve teže pokrivaju njihove potrebe. Prema podacima ukrajinske obavještajne službe, čak 65 ruskih federalnih jedinica trenutačno ovisi o subvencijama središnje vlasti, dok ih je samo 24 financijski samodostatno i uplaćuje više u savezni proračun nego što iz njega dobiva. Sve veća ovisnost o pomoći Moskve dodatno ograničava mogućnosti regionalnih vlasti, a istodobno slabi kupovnu moć stanovništva i potražnju za robom.