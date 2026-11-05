GODIŠNJA VJEŽBA

S Pantovčaka upozorili Zagrepčane: Ne brinite čujete li buku, evo što se događa

I.H./Hina

05.11.2026 u 16:36

Iz arhive - svečano obilježavanje 26. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne
Iz arhive - svečano obilježavanje 26. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
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Unutar štićenog kompleksa Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića na Pantovčaku u petak i subotu održat će se redovita godišnja vježba Počasno-zaštitne bojne, izvijestio je u četvrtak Ured predsjednika koji zbog povremene buke do koje će doći moli građane za razumijevanje.

Vježba će se u petak, 6. studenoga, održavati od 8 do 14 sati, a u subotu, 7. studenoga, od 8 do 16 sati, a uz pripadnike Počasno-zaštitne bojne, u vježbi će sudjelovati i pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), Obavještajne pukovnije, Pukovnije vojne policije i Hrvatske kopnene vojske te pripadnici MUP-a iz Uprave za posebne poslove sigurnosti (UPPS) i Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko.

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Tijekom vježbe koristit će se pirotehnička sredstva, manevarsko streljivo, helikopter HRZ-a, dronovi te vozila ATJ Lučko sa bljeskalicama i vozila iz sastava UPPS-a MUP-a.

Stoga se tijekom održavanja vježbe povremeno očekuje pojačana buka, te Ured predsjednika moli građane za razumijevanje, posebno stanovnike tog dijela Zagreba.

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