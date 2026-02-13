radnički smještaj

Tragedija kod Budimpešte: Četiri osobe poginule u požaru

V. B./Hina

13.02.2026 u 21:44

Vatrogasci
Vatrogasci Izvor: EPA / Autor: NICOLAS ARMER
Bionic
Reading

Najmanje četiri osobe izgubile su život u požaru u radničkom smještaju u predgrađu Budimpešte, Budakeszi, rekle su vlasti u petak

Tri osobe poginule su na mjestu događaja, a još jedna je umrla u bolnici, prema priopćenju peštanske okružne policije na Facebooku.

Najmanje 21 stanovnik trokatnice zadobio je ozljede u požaru. Sve žrtve su mađarski državljani.

vezane vijesti

Velikom timu vatrogasaca bili su potrebni sati da bi ugasili požar. Svjedoci su rekli mađarskim medijima da je požar bio vidljiv izdaleka.

Uzrok zasad nije poznat, iako vlasti vjeruju da bi uzrok mogao biti nepropisno rukovanje plinskom bocom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMRTONOSNA INFEKCIJA

SMRTONOSNA INFEKCIJA

Uzbuna zbog rastuće globalne prijetnje: U vodi vreba ameba koja jede mozak
kreditno zaduženje

kreditno zaduženje

Svađa u Poljskoj oko 44 milijarde eura za naoružanje: 'Tko glasa protiv, budala je ili izdajnik'
vremenska prognoza

vremenska prognoza

Vakula: Veljača će nam pokazati i svoju zimsku ćud

najpopularnije

Još vijesti