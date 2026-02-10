Potvrdila policija: Požar automobila na splitskom Sućidru bio je namjerno izazvan

Požar u kojem su u ranim jutarnjim satima u garaži na Sućidru oštećena tri automobila bio je namjerno izazvan, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske nakon provedenog očevida.
Policija je očevidom na parkiralištu u Krležinoj ulici utvrdila da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar. U požaru je u potpunosti izgorjelo vozilo marke renault, dok su oštećena još dva automobila parkirana u blizini, citroen i BMW.
Požar je izbio oko 3,40 sati, a mjesto događaja bilo je osigurano do završetka očevida, kažu u policiji.
Iz splitsko-dalmatinske policije navode kako je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja.