Potvrdila policija: Požar automobila na splitskom Sućidru bio je namjerno izazvan

I.H./Hina

10.02.2026 u 14:46

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Požar u kojem su u ranim jutarnjim satima u garaži na Sućidru oštećena tri automobila bio je namjerno izazvan, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske nakon provedenog očevida.

Policija je očevidom na parkiralištu u Krležinoj ulici utvrdila da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar. U požaru je u potpunosti izgorjelo vozilo marke renault, dok su oštećena još dva automobila parkirana u blizini, citroen i BMW.

Požar je izbio oko 3,40 sati, a mjesto događaja bilo je osigurano do završetka očevida, kažu u policiji.

Iz splitsko-dalmatinske policije navode kako je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja.

