Potvrdila policija: Požar automobila na splitskom Sućidru bio je namjerno izazvan

Policija je očevidom na parkiralištu u Krležinoj ulici utvrdila da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar. U požaru je u potpunosti izgorjelo vozilo marke renault, dok su oštećena još dva automobila parkirana u blizini, citroen i BMW.

Požar je izbio oko 3,40 sati, a mjesto događaja bilo je osigurano do završetka očevida, kažu u policiji.

Iz splitsko-dalmatinske policije navode kako je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja.